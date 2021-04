Oggi venerdì 2 aprile si disputano le prove libere del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Si resta sul circuito di Losail, dove nello scorso fine settimana è andato in scena il GP del Qatar. I piloti avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per perfezionare il feeling col tracciato e per iniziare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Sarà importante anche stampare un tempo buono, visto che i migliori dieci al termine della FP3 accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche.

Si riparte dalla vittoria di Maverick Vinales in sella alla Yamaha ufficiale. Lo spagnolo ha dimostrato grande classe ed è riuscito ad avere la meglio sulla lanciata Ducati, che a queste latitudini si è sempre distinta. Johann Zarco e Francesco Bagnaia si sono dovuti arrendere, al pari di Jack Miller. Joan Mir, Campione del Mondo in carica, si è difeso e ha strappato una preziosa quarta posizione. In crisi nera le Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle prove liberre del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su DAZN oltre che su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Qatar sono un’ora avanti rispetto a noi).

PROVE LIBERE GP DOHA MOTOGP 2021: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 2 APRILE:

12.50-13.30 Moto3, prove libere 1

13.45-14.25 Moto2, prove libere 1

14.40-15.25 MotoGP, prove libere 1

17.10-17.50 Moto3, prove libere 2

18.05-18.45 Moto2, prove libere 2

19.00-19.45 MotoGP, prove libere 2

PROVE LIBERE GP DOHA MOTOGP 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go e su DAZN.

Prove libere 1-2 di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 22.00, 00.45 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette, differite, repliche su TV8.

MotoGP.com Press