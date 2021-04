Oggi sabato 3 aprile si disputano le qualifiche del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale F1. Riflettori sempre accesi sul circuito di Losail, dove si preannuncia un’infuocata battaglia per la conquista della pole-position. Si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e ne vedremo davvero delle belle sotto la luce artificiale, ovviamente tutti i piloti puntano a ottenere un risultato di rilievo nel primo time-attack della nuova annata agonistica.

Si preannuncia un duello rovente tra Ducati e Yamaha. Francesco Bagnaia e Jack Miller sono pronti per fronteggiare Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Attenzione anche alla Ducati clienti di Johann Zarco. Si preannuncia una qualifica difficile per le Yamaha Petronas di Frranco Morbidelli e Valentino Rossi, le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir potrebbero essere il terzo incomodo di un pomeriggio rovente.

In mattinata le prove libere 3 che determinano i dieci qualificati direttamente al Q2, poi mezzora di FP4 prima delle qualifiche. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN oltre che su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Bahrain sono un’ora avanti rispetto a noi.

CALENDARIO QUALIFICHE GP DOHA MOTOGP 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 3 APRILE:

12.25-13.05 Moto3, prove libere 3

13.20-14.00 Moto2, prove libere 3

14.15-15.00 MotoGP, prove libere 3

16.30-16.45 Moto3, qualifiche 1

16.55-17.10 Moto3, qualifiche 2

17.25-17.40 Moto2, qualifiche 1

17.50-18.05 Moto2, qualifiche 2

18.20-18.50 MotoGP, prove libere 4

19.00-19.15 MotoGP, qualifiche 1

19.25-19.40 MotoGP, qualifiche 2

QUALIFICHE GP DOHA MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

FP4 e qualifiche di tutte le classi in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in diretta streaming su DAZN , Sky Go e Now TV.

Qualifiche di tutte le classi in diretta streaming su tv8.it.

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche della MotoGP in replica su Sky Sport F1 alle ore 22.00, 00.45 e nel rullo notturno.

