MotoGP, GP Doha 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 2 aprile

Tutto è pronto per il Gran Premio di Doha, secondo atto del Motomondiale 2021. Dopo le emozioni di settimana scorsa, i protagonisti della MotoGP si apprestano a svolgere la seconda manifestazione all’interno del circuito di Losail, pista che ha accolto anche i test ufficiali tre settimane fa.

Attiva ora e guarda le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 live e on demand

Lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ha vinto la prova di settimana scorsa e di conseguenza guida la classifica generale. Secondo posto nell’ultimo week-end per il francese Johann Zarco (Ducati/Pramac) davanti al nostro Francesco Bagnaia (Ducati), autore della pole-position.

Come settimana scorsa non ci sarà Marc Marquez. Ricordiamo che l’iberico di casa Honda ha rinunciato alla trasferta araba al fine di completare al meglio la completa riabilitazione in seguito alla scivolata avvenuta nel GP di Spagna (Jerez), primo atto del Mondiale 2021. Il pluricampione spagnolo dovrebbe rientrare in quel di Portimao (Portogallo), il primo impegno europeo dopo il doubleheader di Losail.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà in diretta tutte le sessioni da venerdì a domenica insieme a DAZN. SkyGO e NowTV sono a disposizione per tutti gli appassionati per il live streaming, mentre OA Sport coprirà l’intero fine settimana con la Diretta Live. Ricordiamo inoltre che TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) offrirà a tutti gli appassionati la diretta in chiaro delle qualifiche del sabato e delle gare di domenica.

PROGRAMMAZIONE PROVE LIBERE DEL GP DOHA MOTOGP

Venerdì 3 aprile

12:50 – 13:30 prove libere 1 Moto3

13:45 – 14:25 prove libere 1 Moto2

14:40 – 15:25 prove libere 1 MotoGP

17:10 – 17:50 prove libere 2 Moto3

18:05 – 18:45 prove libere 2 Moto2

19:00 – 19:45 prove libere 2 MotoGP

DOVE SEGUIRE LE PROVE LIBERE DEL GP DOHA MOTOGP

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su NowTV e SkyGO

Diretta Live su OA Sport

Foto: MotoGP.com Press