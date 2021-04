Francesco Bagnaia è impegnato attualmente nella sua terza stagione in MotoGP, la prima con il team ufficiale della Ducati dopo aver trascorso due anni di apprendistato in Pramac. Il campione del mondo Moto2 del 2018 è sicuramente uno dei giovani talenti più interessanti del panorama motociclistico globale, anche se deve ancora trovare il primo successo di tappa della carriera in top class.

“E’ grazie a Valentino, a Uccio e a tutti quelli che lavorano nella VR46 che sono arrivato al Mondiale. Allenarsi tutti i giorni insieme ci spinge. Quando gli ero dietro avevo paura di sorpassarlo, ora non è più un problema. Mia sorella Carola? E’ molto importante per me. Mi conosce bene, subito si accorge quando mi arrabbio. Quando sono a casa passiamo molto tempo insieme: è qualcosa di cui ho bisogno”, ha dichiarato Pecco ai microfoni di Servus TV.

“Il team ufficiale è il massimo. Sono orgoglioso e felice di far parte di questo progetto. Quando ero in Pramac si aspettavano buone prestazioni, qui bisogna vincere il titolo. Il GP di Doha? Purtroppo la gara di non è andata come speravo. Non sono riuscito a partire bene e al primo giro mi sono ritrovato al decimo posto. Ho perso parecchio tempo per cercare di recuperare terreno e alla fine ho commesso un errore che mi è costato molto caro”, ha aggiunto il piemontese.

Il prodotto della VR46 Riders Academy si trova attualmente al quarto posto nel Mondiale MotoGP 2021 con 26 punti dopo due gare, a -14 dal leader iridato Johann Zarco. Archiviata la parentesi Losail, adesso il campionato entra davvero nel vivo con il lungo e decisivo tour europeo che renderà finalmente più chiari gli effettivi valori in campo di questo 2021.

Credit: MotoGP.com Press