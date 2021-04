Danilo Petrucci guarda a Portimao (Portogallo) dopo la prima esperienza con KTM nel Motomondiale 2021. L’ex portacolori della Ducati ha completato al 19° posto il Gran Premio di Doha, prova che si è disputata settimana scorsa sotto i riflettori del Losail International Circuit.

L’italiano continua il suo adattamento alla moto austriaca che, stando alle parole di Petrucci, è troppo ‘piccola’. Il teammate dello spagnolo Iker Lecuona ha dichiarato in merito ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Sicuramente abbiamo scelto un set-up estremo per KTM e per la mia taglia. Dalle foto mi sembra di essere su una Moto3”.

Petrucci ha accusato dei problemi sul lungo rettilineo principale di Losail, punto in cui non riusciva a stare attaccato ai rivali. Il 30enne nativo di Terni ha affermato: “Rispetto agli altri piloti non riesco a stare in scia e questo è un problema per la gara. Con una pista come il Qatar pago molto sul dritto”.

L’umbro ha chiuso il suo intervento con un commento sull’eccessivo surriscaldamento della gomma dopo pochi giri: “Non riesco a stare con i migliori. Tutti mi superano, perdiamo troppo in accelerazione. Entro in curva sempre con troppa velocità e dal terzo giro la gomma è davvero calda. Dobbiamo lavorare su questo per Portimao”.

