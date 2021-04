MotoGP, conferenza stampa GP Spagna 2021: orari, programma, tv, chi parlerà

Oggi, giovedì 29 aprile (ore 17.00), giornata di conferenza stampa a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato andaluso ci aspetta un fine settimana ricco d’emozioni e già dalle parole dei piloti capiremo quali sono se le sensazioni della vigilia.

Si ritorna in sella con il francese Fabio Quartararo in vetta alla classifica generale del campionato. Il transalpino, reduce dal doppio successo a Losail (Qatar) e a Portimao (Portogallo), ha voglia di allungare la sua striscia vincente ricordando quanto accaduto l’anno passato quando ottenne due vittorie nei primi due appuntamenti che si disputarono proprio a Jerez.

A prendersi però la scena sarà anche Marc Marquez. Lo spagnolo, tornato alle gare dopo un anno di stop per il suo grave infortunio al braccio, gareggerà lì dove le sue sofferenze sono iniziate. Proprio in Andalusia, infatti, vi fu l’incidente che costò così tanto al pilota della Honda e senza dubbio questo weekend sarà particolare per lui.

Fine settimana si spera positivo poi per Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia che, sulla Yamaha Petronas e sulla Ducati ufficiale, hanno voglia di far bene e di dimostrare il proprio valore.

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA GP SPAGNA 2021 MOTOGP

La conferenza stampa del GP di Spagna di MotoGP si disputerà oggi (ore 17.00), giovedì 29 aprile, e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), live streaming su Sky Go e su NOW. Di seguito la programmazione:

Giovedì 29 aprile

ore 17.00 Conferenza stampa piloti MotoGP – GP Spagna

L’ELENCO DEI PILOTI PRESENTI NELLA CONFERENZA STAMPA GP SPAGNA 2021 MOTOGP

Fabio Quartararo

Francesco Bagnaia

Franco Morbidelli

Marc Marquez

Joan Mir

Pedro Acosta

Credit: MotoGP.com Press