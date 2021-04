MotoGP, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Portogallo 2021, palinsesto Sky, DAZN e TV8

Tutto è pronto per il Gran Premio del Portogallo, terzo atto della MotoGP 2021. Dopo le due tappe arabe di Losail, i centauri del Motomondiale si preparano per scendere in pista tra i sali e scendi del bellissimo circuito che sorge nella regione dell’Algarve.

Il francese Johann Zarco è il leader della classifica generale grazie ai due podi realizzati in Qatar. Il portacolori del Team Pramac (Ducati) si prepara a mantenere la leadership del Mondiale dagli attacchi delle Yamaha ufficiali dello spagnolo Maverick Vinales e del francese Fabio Quartararo, vincitori nel deserto di Doha.

Torna in pista Marc Marquez con l’Honda ufficiale dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio avvenuto nel corso del GP di Spagna (Jerez) 2020. Attenzione per l’evento odierno alla KTM, squadra che ha vinto con Miguel Oliveira la scorso novembre.

Il Gran Premio del Portogallo verrà diffuso in diretta su Sky Sport MotoGP e su DAZN. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporrà la differita della gara che scatterà alle 14.00 italiane. SkyGO e NowTV sono disponibili per il live streaming, mentre OA Sport vi terrà aggiornati con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP

Programmazione Sky Sport/DAZN

Domenica 18 aprile:

Ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up,

Ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up,

Ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up,

Ore 12.20, Moto 3, Gara,

Ore 14.00, Moto GP, Gara,

Ore 15.30, Moto 2, Gara

Programmazione di TV8 (da confermare)

Domenica 18 aprile:

Ore 17.30, Moto 3, Gara, differita

Ore 19.00, Moto GP, Gara, differita

Ore 20.30, Moto 2, Gara, differita

DOVE SEGUIRE IL GP PORTOGALLO MOTOGP

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta Live su OA Sport

Foto: MotoGP Press