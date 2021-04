Moto3, Jaume Masià impressiona e fa il vuoto nella FP1 del GP di Doha, bene Foggia secondo, Fenati 9°

Jaume Masià riparte nel migliore dei modi e, dopo la vittoria nella prima d’esordio della stagione, fa sua anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2021, confermando di essere il grande favorito per il bis nella gara in programma domenica.

Sul tracciato di Losail, dominato dal sole e temperature letteralmente torride (40° per quanto riguarda l’atmosfera e addirittura 54° sull’asfalto) lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha piazzato un ottimo 2:05.360 lasciando tutti a bocca aperta grazie ad una prestazione che va a migliorare nettamente il crono di Pedro Acosta che lo aveva portato in vetta alla FP1 di sette giorni fa (2:05.809).

Alle sue spalle il nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) secondo in 2:05.922 a 562 millesimi, un distacco davvero notevole, confermato dal terzo posto del ceco Filip Salac (Honda Snipers) in 2:06.155 a 795 millesimi. Quarta posizione per il britannico John McPhee (Honda Petronas) in 2:06.215 a 855 millesimi, mentre è quinto l’indonesiano Andi Farid Izdihar (Honda Asia) in 2:06.279 a 919 millesimi, davanti al suo compagno di scuderia, il giapponese Yuki Kunii, sesto a 1.037.

Chiude al settimo posto lo spagnolo Xavier Artigas (Honda Leopard) in 2:06.536 a 1.179, ottavo il nostro Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 1.350, mentre completa la top ten lo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Gaviota) a 1.418. Si colloca in dodicesima posizione Riccardo Rossi (KTM BOE) in 2:06.810 a 1.450, davanti al sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) a 1.461, quindi diciottesimo Andrea Migno (Honda Snipers) in 2:06.989 a 1.629, diciannovesimo Stefano Nepa (KTM BOE) in 2:07.002 a 1.642. Solamente ventiseiesimo, infine, Niccolò Antonelli (KTM Avintia Esponsorama) in 2:07.518 a 2.158 davanti al giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 2.348, mentre è ventottesimo e ultimo lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Insonesian) a 2.485.

A questo punto la classe più leggera si concentra per la seconda sessione delle ore 17.10 che risulterà decisamente più indicativa, dato che si disputerà attorno all’orario nel quale si disputeranno qualifiche e gara.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP DOHA 2021 – MOTO3

1 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.8 2’05.360

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 238.9 2’05.922 0.562 / 0.562

3 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 235.2 2’06.155 0.795 / 0.233

4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 232.2 2’06.215 0.855 / 0.060

5 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 235.8 2’06.279 0.919 / 0.064

6 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 233.2 2’06.397 1.037 / 0.118

7 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 239.4 2’06.536 1.176 / 0.139

8 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 236.3 2’06.675 1.315 / 0.139

9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.2 2’06.710 1.350 / 0.035

10 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 241.0 2’06.778 1.418 / 0.068

11 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 235.2 2’06.789 1.429 / 0.011

12 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 234.7 2’06.810 1.450 / 0.021

13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 237.8 2’06.821 1.461 / 0.011

14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.2 2’06.860 1.500 / 0.039

15 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 238.9 2’06.874 1.514 / 0.014

16 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 239.4 2’06.929 1.569 / 0.055

17 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 232.7 2’06.956 1.596 / 0.027

18 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 232.7 2’06.989 1.629 / 0.033

19 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 236.8 2’07.002 1.642 / 0.013

20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.8 2’07.029 1.669 / 0.027

21 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 240.5 2’07.081 1.721 / 0.052

22 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 237.8 2’07.086 1.726 / 0.005

23 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 237.3 2’07.184 1.824 / 0.098

24 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.8 2’07.347 1.987 / 0.163

25 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 235.2 2’07.398 2.038 / 0.051

26 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 235.8 2’07.518 2.158 / 0.120

27 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 233.7 2’07.708 2.348 / 0.190

28 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 228.8 2’07.845 2.485 / 0.137

Credit: MotoGP.com Press