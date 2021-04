F1, Red Bull: nei prossimi GP si userà un motore con maggior disponibilità di potenza?

La delusione è ancora cocente all’interno della scuderia Red Bull. Il secondo posto di Max Verstappen nell’appuntamento d’esordio del Mondiale 2021 di F1, sul circuito di Sakhir, ha lasciato non poche scorie nella scuderia diretta in pista da Christian Horner.

Ma il passato è passato e ora per il team austriaco è arrivato il momento di voltare pagina e guardare al prossimo appuntamento in calendario, quello di Imola, dove l’avversario da battere sarà ancora Lewis Hamilton e la sua Mercedes.

Come riuscire a provare a mettere ulteriormente in difficoltà i campioni del mondo? Analizzando i dati a disposizione e provando a essere ancor più aggressivi, con lo “sgancio” di qualche cavallo in più per quanto riguarda il motore: “Rivedremo tutto – ha dichiarato il direttore tecnico di Honda F1 Toyoharu Tanabe a motorsport.com – e prenderemo in considerazione i dati. Dobbiamo vedere quanto il propulsore sia stato sfruttato al GP del Bahrain, poi lo utilizzeremo in base alle caratteristiche di ogni pista nel prossimo futuro”.

“Abbiamo in programma di verificare se questo utilizzo sia stato ottimale. Fondamentalmente penso che possa essere utilizzato senza problemi, ma ho intenzione di pensare a cosa dovremo fare per utilizzarlo correttamente in futuro”.

“Il secondo posto di Max a Sakhir è stato un risultato deludente, ma Verstappen è stato in grado di competere per la vittoria nella prima gara dell’anno e penso che sia una cosa positiva vedere una prestazione del genere. Penso che sia stata una buona gara, considerando che è stata la prima della stagione”.



“Abbiamo fatto quello che potevamo. Penso che anche la strategia di gara sia stata ottimale. Tuttavia, penso che la mancanza di risultati significhi che tutto questo non è abbastanza. Se qualcuno mi chiedesse se sono soddisfatto al 100%, direi di no”.

Infine conclude: “L’anno scorso siamo riusciti a vincere solo quando è andato tutto bene. In termini di differenza con la Mercedes, penso che quest’anno Red Bull sia in una posizione migliore”.

