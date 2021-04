MMA, chi è Kevin Holland. Trail Blazer al cospetto di Marvin Vettori

Marvin Vettori affronterà Kevin Holland nel main event della Fight Night UFC, in programma sabato 10 aprile a Las Vegas (USA). Il fighter italiano avrà così l’onore di combattere nell’evento principale per la seconda volta in carriera, a quattro mesi di distanza dalla spettacolare affermazione sul colosso svedese Jack Hermansson maturata lo scorso 5 dicembre. Il 27enne trentino avrebbe dovuto sfidare Darren Till, ma il britannico si è chiamato fuori pochi giorni fa a causa di un infortunio e lo statunitense si è proposto per sostituirlo all’ultimo minuto.

Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN

Il ribattezzato Trail Blazer ha 28 anni ed è nato a Riverside (California), pesa 84 kg ed è alto 191 cm. Attualmente occupa il decimo posto del ranking dei mesi medi per la UFC, la promotion mondiale più importante per le arti marziali miste. Professionista dal 2015, questo fighter di colore vanta un record di 21 vittorie e 6 sconfitte. Amante della MMA fin dall’età di 16 anni, è reduce dalla brutta sconfitta contro Derek Brunson, maturata lo sorso 20 marzo per decisione unanime. Sono passate poco più di due settimane da quella batosta, Kevin Holland cerca immediatamente un pronto riscatto e vuole ritornare ai livelli del 2020, quando vinse tutti i cinque incontri disputati: quattro per ko e uno per decisione non unanime (Anthony Hernandez, Joaquin Buckley, Darren Stewart, Charlie Ontiveros e Ronaldo Souza si inchinarono al suo cospetto).

Si preannuncia dunque un match particolarmente difficile per Marvin Vettori, il quale si troverà di fronte un avversario ostico e impegnativo. Il nostro portacolori deve assolutamente vincere, se vuole continuare la propria scalata e avere presto la possibilità di combattere per il titolo mondiale, occasione che Holland non ha mai avuto in carriera, sebbene sia uno dei pochi uomini ad avere timbrato il record di cinque successi consecutivi in UFC. Attenzione alle sue tecniche di combattimento preferite: standing guillotine e side kick alla faccia, punti di forza di un lottatore che ha come eroi Batman e Dana White.