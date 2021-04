La sesta giornata dei Campionati Europei Senior 2021 di sollevamento pesi si è aperta in quel di Mosca con lo svolgimento della finale della categoria maschile fino a 89 kg, evento non presente nel programma dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Karen Avagyan ha vinto contro pronostico la classifica generale, conquistando il titolo continentale alla prima partecipazione della carriera in una rassegna continentale senior.

L’armeno classe 1999, campione europeo junior in carica, ha messo in mostra dei progressi davvero notevoli rispetto alle ultime gare disputate in era pre-Covid ed è stato in grado di avere la meglio sul quotato georgiano Revaz Davitadze al termine di un bellissimo duello. Avagyan si è imposto nella graduatoria di totale con 375 kg, precedendo di una sola lunghezza Davitadze, mentre il secondo armeno Andranik Karapetyan ha portato a casa il bronzo con 365 kg complessivi.

Avagyan si è messo al collo anche la medaglia d’oro di strappo, grazie al suo ultimo tentativo valido da 175 kg, che gli ha permesso di guadagnare terreno sugli avversari più temibili in vista della seconda parte di gara. Il georgiano Davitadze, grande favorito della vigilia e terzo classificato agli ultimi Mondiali, ha ottenuto invece 171 kg dovendosi accontentare dell’argento di strappo davanti a Karapetyan (bronzo di specialità con 170 kg).

Davitadze ha poi cambiato passo nell’esercizio di slancio, assicurandosi la medaglia d’oro di specialità con 203 kg ma fallendo l’ultimo tentativo a quota 205 kg che gli avrebbe consentito di scavalcare Avagyan (argento di slancio con 200 kg) nella classifica di totale. Terza posizione e medaglia di bronzo nello slancio con 198 kg per il russo Roman Chepik, che ha chiuso al quarto posto nella graduatoria di totale con 362 kg.

Foto: Ververidis Vassilis/ Shutterstock.com