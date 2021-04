Venerdì 16 aprile andrà in scena la Milano Boxing Night, grande riunione di pugilato organizzata da Opi Sincerr 82 e Matchroom all’Allianz Cloud di Milano. L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La manifestazione offrirà due incontri clou assolutamente da non perdere e che delizieranno il palato degli appassionati della nobile arte.

Guarda in streaming live la Milano Boxing Night su DAZN

Il nostro Fabio Turchi affronterà il francese Dylan Bregeon nell’incontro che mette in palio il vacante titolo dell’Unione Europea per i pesi massimi leggeri. Il toscano (18 vittorie, 1 sconfitta) incrocerà i guantoni col giovane transalpino (11-0-1) sullA distanza delle 12 riprese.

Il belga Francesco Patera se la dovrà invece vedere col pisano Nicola Henchiri sulle 8 riprese, ma non c’è un titolo in palio perché lo sfidante originario Vadislav Melnyk non potrà salire sul ring a causa della positività al Covid-19 di un componente del suo team, dunque niente confronto per il vacante titolo silver WBC. Da non perdere anche la sfida tra Ivan Zucco e Luca Capuano per il vacante titolo italiano dei supermedi (10 round).

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari della Milano Boxing Night. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, prevista la DIRETTA LIVE scritta per Turchi-Bregeon.

PROGRAMMA MILANO-BOXING NIGHT

Dalle ore 19.30

Eventi principali:

Fabio Turchi vs Dylan Bregeon (vacante titolo UE pesi massimi leggeri)

Francesco Patera vs Nicola Henchiri (nessun titolo)

Ivan Zucco vs Luca Capuano (titolo italiano supermedi)

MILANO-BOXING NIGHT: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN dell’intera riunione.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di Turchi-Bregeon.

Foto: FPI