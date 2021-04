Calendario Europa League oggi: orari 15 aprile, tv, programma, streaming

L’Europa League di calcio 2021 è giunta alla sua fase cruciale, e questa sera vedrà disputarsi le sfide di ritorno dei quarti di finale, che decideranno le ammesse alle semifinali, attraverso quattro match dallo spettacolo assicurato, tutte in contemporanea alle ore 21.

A scendere in campo anche un’italiana, la Roma, che affronterà l’Ajax, forte del successo nella gara d’andata, nel match trasmesso in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre Manchester United-Granada sarà su Sky Sport 253.

Match cruciale per l’Arsenal, chiamata a vincere in casa dello Slavia Praga, questa volta su Sky Sport 254, con il quadro chiuso Dinamo Zagabria-Villarreal su Sky Sport 255. In chiaro, su Tv8, la Diretta Goal, mentre tutte le sfide saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE

Giovedì 15 aprile 2021

Ore 21 Diretta Goal Tv8, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv

Ore 21 Roma-Ajax Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv

Ore 21 Manchester United-Granada Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

Ore 21 Slavia Praga-Arsenal Sky Sport 254, Sky Go, Now Tv

Ore 21 Dinamo Zagabria-Villarreal Sky Sport 255, Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse