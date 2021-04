Boxe, Mondiali Youth: Giorgia Paradisi ai quarti di finale. Eliminati Di Noto, Fais e Tistarelli

Giornata con poche luci per l’Italia ai Mondiali Youth 2021 di boxe, in scena a Kielce (Polonia). Tre sconfitte e una sola vittoria per gli azzurri. Il successo porta la firma di Giorgia Paradisi, capace di sconfiggere la rumena Andreea Alecu per 5-0 agli ottavi di finale della categoria 57 kg e ai quarti di finale se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra la bulgara Anna-Maria Dyalova e la thailandese Panida Kawkankhun. Battuti, invece, tutti i ragazzi: Salvatore Di Noto si è arreso all’estone Morozov tra i 49 kg, Lorenzo Fais ha perso per 5-0 contro l’ucraino Tsykalo tra i 52 kg, niente da fare per Luca Tistarelli contro il kazako Amirov tra i 91 kg (5-0).

Foto: FPI