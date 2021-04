Masters1000 Montecarlo, Thomas Fabbiano alza bandiera bianca al terzo set contro Hubert Hurkacz

Termina al primo turno l’avventura di Thomas Fabbiano che si è arreso in tre set 6-3 3-6 6-3 contro il polacco Hubert Hurkacz. Nella seconda parte del match, sospeso ieri sul punteggio di 6-3 in favore del polacco 1-0 nel secondo set per l’azzurro, il 31enne di Grottaglie si è messo in luce per grinta e determinazione, sfruttando anche qualche problemino fisico del numero 17 del mondo apparso un po’ macchinoso, ma nel finale la superiorità tecnica di quest’ultimo è venuta prepotentemente a galla.

Neanche il tempo di rientrare in campo e Fabbiano strappa il servizio a Hurkacz, ad onor del vero è il polacco che lo consegna all’azzurro con due errori non forzati molto pesanti (2-0). La reazione del numero 17 del mondo non arriva anzi è proprio lui a rischiare di cedere un ulteriore break nel sesto game ma si salva anche con l’ausilio del servizio (4-2). Nel finale il tennista italiano non sbaglia nulla è sempre aggressivo e propositivo, chiudendo sul 6-3.

Hurkacz appare contratto e lento negli spostamenti anche in avvio di terzo set tanto che nel terzo game l’azzurro conquista il break lasciando a 0 l’avversario (2-1). Purtroppo Fabbiano deve fare i conti con un pesante passaggio a vuoto nel momento decisivo del parziale, con tre errori non forzati consecutivi, che consegnano il pari al polacco (2-2). L’azzurro nell’ottavo game parte bene salendo rapidissimamente sul 40-15 ma il gioco di Hurkacz diventa d’improvviso più aggressivo e incisivo. Grazie ad un lungolinea di rovescio favoloso il polacco conquista la palla break che concretizza subito dopo e che vale il 5-3. Nonostante il pesantissimo colpo subito il pugliese reagisce ma dopo essersi portato sullo 0-40 si fa recuperare e superare dal Hurkacz, il polacco con due grandi prime di servizio e un serve and volley da manuale, conquista la vittoria.

Le statistiche mostrano la superiorità di Hurkacz capace di conquistare il 71% di punti con la prima in campo, contro il 53% dell’azzurro e il 55% con la seconda a dispetto del 40% di Fabbiano. Una sconfitta con tutti gli onori del caso per il pugliese che ha giocato un buon match.

Foto: Lapresse