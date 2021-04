Stefanos Tsitsipas si giocherà oggi il successo nel Masters1000 di Montecarlo contro il russo Andrey Rublev. Una sfida che si preannuncia estremamente spettacolare tra due dei giocatori in migliori condizioni di forma in questo momento. Il greco in semifinale ha sfruttato il problema fisico dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, costretto al ritiro.

Ora, però, il 22enne ellenico sarà chiamato a dare il meglio di sé per superare il russo: “Mi aspetta un avversario difficile, dovrò elevare il mio gioco e spingerlo al limite, perché voglio mettermi nelle condizioni di vincere un torneo del genere. Giocare una finale è un sogno che si realizza“.

Negli ultimi mesi i giovani tennisti del circuito stanno cercando di prendersi la ribalta, a discapito dei Big3 che stanno vivendo un periodo di appannamento. Per Tsitsipas è giunto il momento che i giovani diano dimostrazione delle loro capacità.

“A tutti piace il fatto che stanno invecchiando, e infatti è vero, ma questo non sembra disturbarli più di tanto. Non direi che le loro prestazioni sono state influenzate dal fatto che ogni tanto si prendono una pausa. Sembrano in grado di tornare in forma, esattamente come prima, nonostante due o tre mesi di pausa. Sanno adattarsi alle nuove condizioni anche giocando poco, trovano una soluzione per tutto. Questo è ciò che li rende delle leggende del nostro sport, possono gestire molto bene ogni situazione“.

