Masters1000 Montecarlo, Salvatore Caruso in rimonta batte Lucas Catarina e accede al 2° turno

Attaccato alla partita e con determinazione. Salvatore Caruso ce la fa e in rimonta batte il monegasco Lucas Catarina (n.388 del ranking) nel primo turno del Masters1000 di Montecarlo.

La wild card del Principato aveva assunto i contorni di un incubo per il siciliano, visto quanto era accaduto ieri: 7-6 (3) 3-2 in favore del padrone di casa. La pioggia, da questo punto di vista, è venuta in soccorso e in questo match disputato in due giorni Caruso ha saputo resettare, esprimendo quest’oggi un tennis solido e badando molto al sodo, aggiudicandosi la partita sullo score di 6-7 (3) 7-6 (5) 6-3. Alla fine della fiera il n.89 del ranking continua la sua avventura e nel prossimo incontro affronterà la testa di serie n.6 del tabellone Andrey Rublev. Un accoppiamento complicato, considerando le qualità del russo, che però sulla terra qualcosa in più potrebbe concedere. L’unico precedente tra i due è stato agli US Open dell’anno passato, quando il giocatore nativo di Mosca rifilò un secco 6-0 6-4 6-0 all’azzurro.

Si è ripreso dunque dal secondo set e l’azzurro è bravo a rimettersi in carreggiata. Sfruttando la propria regolarità di fondo, Caruso perviene al contro-break dell’ottavo game (4-4), non sfruttando poi tre chance per concludere il set prima del tie-break. La superiorità nel tennis dell’azzurro è comunque palpabile e il 7-5 lo premia in una sfida che assume dei contorni sempre più fisici.

Nel terzo set Catarina cerca di tessere ancora la sua tela e si procede “on serve” fino al sesto gioco. Nel successivo il nostro portacolori assesta il colpo decisivo, sfruttando a proprio vantaggio dei gratuiti del monegasco. Quest’ultimo chiama il MTO, ma la storia non cambia. Infilando una serie di 8 punti a 2, infatti, il tennista del Bel Paese fa calare il sipario sul 6-3 e può lasciarsi andare a un urlo liberatorio.

Nel computo complessivo Caruso ha ottenuto il 67% dei punti con la prima di servizio e il 57% con la seconda, raccogliendo in risposta alla seconda di Catarina il 39% dei quindici.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events