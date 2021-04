Salvatore Caruso in grande difficoltà nel match d’esordio al Masters1000 di Montecarlo contro il tennista di casa Lucas Catarina. Il siciliano è stato salvato dall’arrivo della pioggia, sul punteggio di 7-6 3-2 (40-30) tutto in favore del monegasco. Le quasi 300 posizioni di differenza nel ranking non si vedono per niente con il siciliano penalizzato che fatica a esprimere il proprio gioco.

Primo set che parte anche bene per l’azzurro che trova immediatamente il break (1-0). Neanche il tempo di gioire e il siciliano regala letteralmente il game successivo all’avversario (1-1). Caruso appare contratto e poco incisivo mentre il monegasco gioca senza troppe remore, consapevole anche della differenza tecnica che dovrebbe esserci tra i due. Il 28enne nativo di Avola sfrutta la quarta palla break a sua disposizione nel settimo game per riportarsi avanti (4-3). Quando il parziale sembra aver preso la piega giusta per il tennista italiano, quest’ultimo torna ad essere estremamente falloso e concede ancora un break a Catarina (4-4). Caruso palesa tantissime difficoltà nel proporre gioco e a fatica si porta al tie-break. Purtroppo nel finale il siciliano non riesce a cambiare mood e finisce per donare generosamente punti preziosi al tennista di casa che a suo volta trova nell’imprecisione dell’italiano la carica motivazionale giusta per chiudere sul 7-3.

Il secondo set inizia così come si era concluso il primo, con Caruso in estrema difficoltà. Dal canto suo Catarina non si fa pregare e strappa immediatamente il servizio al nostro. Il siciliano continua a soffrire e nel quinto game si fa recuperare da 30-0 ed è costretto ad annullare una palla break all’avversario (2-3). In quello successivo, sul punteggio di 40-30 in favore del monegasco, arriva la pioggia che costringe il giudice di sedia ad interrompere il match. La partita riprenderà, meteo permettendo, nella giornata di domani. Il tennista italiano avrà quindi la possibilità di riaprire la contesa e provare a superare un primo turno che sulla carta sembrava agevole.

Foto: Lapresse