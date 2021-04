Masters1000 Montecarlo oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco 15 aprile

Oggi, giovedì 15 aprile, si entra nel vivo nel Masters1000 di Montecarlo. Al Montecarlo Country Club sarà giornata di ottavi di finale e le sfide di un certo rilievo non mancheranno.

Sul Centrale ad aprire il programma alle ore 11.00 sarà la sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas contro uno dei migliori specialisti della terra rossa, il cileno Cristian Garin. A seguire sul Court Rainier III ci sarà la sfida tra il sorprendente britannico Daniel Evans (vittorioso nel precedente turno contro il trionfatore del “1000” di Miami, Hubert Hurkacz) e il n.1 del mondo Novak Djokovic, che ieri ha eliminato Jannik Sinner. Terzo incontro sul campo principale sarà quella tra lo spagnolo Rafael Nadal (n.3 del ranking) e il bulgaro Grigor Dimitrov, con Rafa avanti 13-1 nel computo dei precedenti e 3-0 nel Principato. A chiosa del programma sul campo dedicato a Ranieri III la sfida equilibrata (sulla carta) tra il n.6 del tabellone Andrey Rublev e il n.9 Roberto Bautista-Agut.

Sul Campo dei Principi alle ore 11.00 ci sarà il confronto tra le sorprese, ovvero tra la wild-card francese Lucas Pouille e il giovane spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che ha eliminato il nostro Matteo Berrettini al secondo turno. Successivamente sarà la volta di Sascha Zverev, giustiziere nel 2° round di Lorenzo Sonego, che giocherà contro David Goffin, a segno nell’ultimo incontro disputato con Marco Cecchinato. Terzo match su questo campo sarà quello dell’italiano Fabio Fognini e il serbo Filip Krajinovic: il balcanico è avanti 2-0 nei precedenti e questo sarà un fattore da considerare nel match. A completamento del programma lo scontro tra il norvegese Casper Ruud e l’iberico Pablo Carreno Busta, vincitore del recente torneo a Marbella.

Oggi, giovedì 15 aprile, a partire dalle ore 11.00, si disputeranno gli ottavi di finale del torneo ATP Rolex Montecarlo Masters 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro di Fabio Fognini in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Arena (204), in streaming su Sky Go e Now, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match dell’azzurro. Differita su SuperTennis alle 21.00 di Fognini-Krajinovic (da confermare)

ORDINE DI GIOCO ATP MASTERS 1000 MONTECARLO

Giovedì 15 aprile



Court Rainier III

Dalle ore 11.00

Stefanos TSITSIPAS (GRE) [4] vs Cristian GARIN (CHI) [16]

A seguire

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Daniel EVANS (GBR)

A seguire

Grigor DIMITROV (BUL) [14] vs Rafael NADAL (ESP) [3]

A seguire

Andrey RUBLEV (RUS) [6] vs Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [9]

Court Des Princes

Dalle ore 11.00

[WC] Lucas POUILLE (FRA) vs Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP)

Non prima delle ore 13.00

David GOFFIN (BEL) [11] vs Alexander ZVEREV (GER) [5]

A seguire

Fabio FOGNINI (ITA) [15] vs Filip KRAJINOVIC (SRB)

A seguire

Casper RUUD (NOR) vs Pablo CARRENO BUSTA (ESP) [12]

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MONTECARLO IN TV

Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming su SkyGo e Now

DIRETTA LIVE testuale di Fognini-Krajinovic su OA Sport

Differita su SuperTennis alle 21.00 di Fognini-Krajinovic (da confermare)

Foto: LaPresse