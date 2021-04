Aslan Karatsev prosegue nel suo avvio di 2021 davvero stellare e, nel primo turno del Masters1000 di Montecarlo, elimina il nostro Lorenzo Musetti. Un match chiuso in maniera netta dal nativo di Vladikavkaz con il punteggio di 6/3, 6/4, confermandosi uno dei tennisti più in forma di questi mesi. Dall’altra parte, invece, il giovane talento toscano ha commesso troppi errori rispetto al suo solito standard, non mettendosi mai nelle condizioni di invertire la china del suo match.

Il suo commento al termine del match odierno è onesto: “Oggi non sentivo bene la palla, forse non sono entrato in campo convinto di poter vincere davvero – le sue parole in conferenza stampa riportate da UbiTennis – Karatsev mi ha messo i piedi in testa fin dal primo game, non mi faceva entrare nello scambio e ho fatto molta fatica a colpire come avrei voluto. Le condizioni erano un po’ diverse rispetto a Cagliari, sentivo la palla molto pesante sulla racchetta e non riuscivo a spingere“.

Musetti prosegue nella sua analisi, soffermandosi sul rivale di oggi: “Sul cemento è un altro Karatsev, di sicuro è già da vertice, ma credo che salirà ancora e stupirà anche sulla terra. È un giocatore di un livello molto alto e toglie spesso il tempo. Risponde bene e col rovescio è incredibile“.

A questo punto il classe 2002 punta il mirino sui suoi prossimi impegni, che lo porteranno in Catalogna: “Negli ultimi periodi ho sempre migliorato il mio ranking, anche da questa settimana prenderò molta esperienza, dopotutto era la mia prima partecipazione qui a Monte Carlo. Ora focus su Barcellona, dove cercherò di passare le qualificazioni, anche per preparare Roma al meglio“.

