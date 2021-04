Masters 1000 Montecarlo, Thomas Fabbiano sotto di un set con Hurkacz al momento dello stop

La terza giornata del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo 2021 di tennis è stata definitivamente sospesa per pioggia: tra i match interrotti e rinviati a domani c’è quello del qualificato azzurro Thomas Fabbiano, opposto al polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 13.

Sulla terra battuta monegasca il match valido per il primo turno del singolare maschile è stato sospeso dopo 44 minuti di gioco, con l’azzurro che aveva perso il primo parziale per 3-6 ma era avanti 1-0 e poi 0-15 in risposta nel secondo gioco della secondo frazione.

Per Fabbiano, che ha ceduto la prima partita in 32 minuti, è stato letale il servizio perso nel sesto game, quando ha ceduto la battuta ai vantaggi, dopo essere già risalito dal 15-40. Questo è stato anche l’unico game del set in cui si sono registrate palle break.

Nella seconda partita, invece, l’azzurro ha annullato tre palle break consecutive nel gioco d’apertura, salvandosi poi ai vantaggi, ed ha conquistato anche il primo quindici in risposta nel secondo game prima dell’arrivo della pioggia e del definitivo stop.

ATP MASTERS 1000 MONTECARLO – RISULTATI 12 APRILE (SINGOLARE)

Thomas Fabbiano contro Hubert Hurkacz 3-6 1-0 15-0* sospesa

* = giocatore al servizio

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events