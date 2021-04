Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Lorenzo Sonego. Subito Fucsovics. A seguire Zverev e Djokovic

Il tabellone di Lorenzo Sonego al Masters1000 di Montecarlo è da brividi. Il tennista italiano si trova nella parte alta e sarà costretto a compiere un vero e proprio miracolo sportivo se intende superare il traguardo dei quarti. All’esordio l’ostica sfida contro l’ungherese Marton Fucsovics.

Una partita che si preannuncia durissima per il piemontese che non è mai riuscito a battere il numero 40 del mondo. Sono tante le incognite che il nativo di Torino dovrà superare. Prima tra tutte quella legata alla sua condizione fisica, dopo essere arrivato in finale all’ATP di Cagliari, la sfida contro Laslo Djere è in programma oggi alle 13.00.

Fucsovics non è di certo l’avversario più comodo per rompere il ghiaccio in una manifestazione così importante. Nel caso in cui Sonego dovesse riuscire a superare il primo turno si troverebbe di fronte il tedesco Alexander Zverev. La testa di serie numero 5 del seeding punta almeno a conquistare la semifinale e per superarlo l’azzurro avrà bisogno di una prestazione di altissimo livello.

Una missione quasi impossibile ma che il piemontese, anche sulla scorta di quanto fatto vedere nell’ultima settimana, affronterà di certo con grande grinta e determinazione. Agli ottavi l’azzurro potrebbe incontrare uno tra David Goffin e Marin Cilic. Nel caso in cui il tennista italiano dovesse superare anche questo ulteriore muro, ci sarebbe da scalare l’Everest.

Ai quarti, infatti, troverebbe Novak Djokovic. Il campione serbo, ovviamente numero 1 del seeding, potrebbe affrontare due italiani nel giro di pochi giorni. Al secondo turno, infatti, potrebbe profilarsi la sfida con Jannik Sinner, a patto che l’altoatesino superi Albert Ramos all’esordio.

Se per Sonego il secondo turno contro Zverev rappresenta una missione quasi impossibile, quella contro Djokovic avrebbe le fattezze dell’impresa epica. Nel caso, più teorico che pratico ad onor del vero, in cui Sonego dovesse superare i quarti incontrerebbe uno tra Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini.

Foto: Lapresse