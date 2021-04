Masters1000 Madrid, gli italiani nel tabellone di qualificazione

Cresce l’attesa per l’inizio delle qualificazioni al Masters1000 di Madrid. In chiave Italia al momento l’unico sicuro di un posto è Stefano Travaglia visto che il cut off è fissato al numero 78 del ranking. Ricordiamo che il tennista marchigiano occupa il 67° posto nella classifica mondiale. Come di consueto la lista delle qualificazioni al momento è bloccata ma già dalle prossime ore potrebbe essere riaperta con importanti novità.

Allo stato attuale resterebbe fuori Lorenzo Musetti che è il quinto in attesa di ripescaggio. Per questo motivo il giovane toscano custodisce buone speranze di poter entrare nel tabellone delle qualificazioni del Masters1000 di Madrid. Sarebbe per lui un’occasione estremamente importante sia per mettere in luce le sue grandi qualità tecniche, che si adattano perfettamente alla terra rossa, che per risalire ulteriormente la classifica.

Decisamente più complicata la situazione per quanto concerne Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Gianluca Mager. Il 28enne nativo di Avola, infatti, nella lista degli “alternates” è ottavo e dovrebbe sperare in diversi forfait per poter ambire ad entrare nel tabellone delle qualificazioni. Più indietro il palermitano 11° e il ligure 14°.

Un quadro non proprio confortante per l’Italia che però viene attenuato dalla massiccia presenza di azzurri nel main draw. Sono già sicuri di partecipare al tabellone principale Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, a testimonianza del momento d’oro che sta vivendo il nostro tennis.

