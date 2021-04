Masters Augusta 2021 golf: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Dopo un’edizione autunnale, con tante situazioni particolari e una conclusione di domenica raggiunta miracolosamente, il Masters torna alla sua collocazione naturale: aprile, con tutto il fascino e la tradizione che il primo Major dell’anno sa regalare ogni volta agli appassionati.

Lo scorso anno, da numero 1 del mondo, Dustin Johnson ha giocato un torneo straordinario, finendolo a -20 e diventando l’uomo in grado di impiegare meno colpi (268) a completare il percorso, mettendosi alle spalle il sudcoreano Sungjae Im e l’australiano Cameron Smith. Ci sarà anche Francesco Molinari, che ha lasciato in giro buone indicazioni per un 2021, se non da protagonista, quantomeno da uomo in grado di restare vicino alla zona di testa un po’ ovunque. Mancherà, per le note vicende, il secondo più prolifico vincitore, Tiger Woods, che in questa speciale classifica è dietro soltanto a Jack Nicklaus.

Il Masters 2021 comincerà nella giornata di giovedì e terminerà domenica. I diritti televisivi per l’Italia appartengono a Sky Sport sia in tv che in streaming, che trasmetterà ogni giorno dalle ore 21:00 (primi tre giri) attraverso Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), alternandoli o utilizzandoli in simulcast a seconda delle giornate.

MASTERS 2021: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 8 APRILE

Ore 14:00 circa Primo giro

VENERDÌ 9 APRILE

Ore 14:00 circa Secondo giro

SABATO 10 APRILE

Ore 15:00 circa Terzo giro

DOMENICA 11 APRILE

Ore 15:30 circa Quarto giro

MASTERS 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

Foto: LaPresse