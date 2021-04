Hideki Matsuyama, l’uomo del trionfo. Proprio nell’anno in cui il suo Giappone ospiterà le Olimpiadi, lui ne diventa l’uomo tra i più attesi in terra nipponica grazie al trionfo al Masters 2021, tra un brivido e l’altro. Un successo, ad ogni modo, assolutamente meritato, per come ha girato per tutta la settimana.

Il suo -10 conclusivo è quello che vede la prima volta di un giapponese in vetta a un Major, la seconda di un asiatico in linea generale. La sua carriera, però, è ben lontana da quella di un “one hit wonder”, perché si tratta di un giocatore da due tornei del WGC vinti e altri tre sul PGA Tour, anche se non riusciva a conquistarne uno da quattro anni.

Si è trattato, però, anche del Major che ha definitivamente imposto all’attenzione del golf mondiale Will Zalatoris, che continua a far capire che il ricambio generazionale, in questo sport, è più che in corso.

Non proprio felice, invece, l’ultimo giro di Francesco Molinari, 52°: per lui si prospetta ora una programmazione da due tornei prima del prossimo grande appuntamento, il PGA Championship.

MASTERS 2021: IL MEGLIO DEL QUARTO GIRO E PREMIAZIONE

HIDEKI MATSUYAMA: IL TRIONFO

WILL ZALATORIS, L’UOMO NUOVO

L’ULTIMO GIRO DI JON RAHM

Foto: LaPresse