Grande è la gioia di Hideki Matsuyama, alla prima vittoria in un Major dopo quanto realizzato all’Augusta National, tra i templi del golf mondiale con le sue buche che raccontano decenni di storia di questo sport, dai primordi a Jack Nicklaus fino a Tiger Woods. Un successo, il suo, che lancia fortemente anche il golf stesso in patria, proprio alla vigilia delle Olimpiadi a Tokyo.

Il nipponico ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte anche dall’ANSA: “Sono davvero felice e spero con questa vittoria di diventare un pioniere della crescita del golf giapponese. E’ davvero emozionante sapere che così tante persone abbiano fatto il tifo per me e l’augurio è che tanti giovani possano seguire le mie orme“.

Tiger si è complimentato via Twitter: “Hai reso il Giappone orgoglioso, complimenti per un così grande risultato per te e per la tua terra. Questa storica vittoria al Masters avrà un impatto sull’intero mondo del golf“. Nicklaus: “Voglio fargli le mie più sentite congratulazioni, sono felice anche per il Giappone“.

E intanto sono già apparse diverse analisi circa il fatto che Matsuyama possa essere addirittura il favorito per la vittoria finale nel torneo olimpico. Rimane però da comprendere un fattore: chi, e come, arriverà in forma dopo l’Open Championship, forse il vero crocevia di come evolverà la stagione.

Foto: LaPresse