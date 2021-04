Masters 1000 Montecarlo: Tsitsipas-Evans per lo spettacolo, Ruud e Rublev in cerca della prima finale

Giorno di semifinali al Masters 1000 di Montecarlo, il primo della stagione sulla terra rossa, che però non presenta i primi tre giocatori del mondo sulla scena. Se Daniil Medvedev è stato costretto al forfait prima del via e Novak Djokovic è uscito di scena giovedì, per Rafael Nadal tutto è finito ieri, nella sfida contro il russo Andrey Rublev, o meglio contro le sue bordate di dritto che hanno spesso e volentieri fatto malissimo al mancino di Manacor.

Per il numero 2 di Russia ci sarà una semifinale a forti tinte di potenza con il dritto, dal momento che dall’altra parte della rete troverà il norvegese Casper Ruud, anche lui alla caccia della prima finale in un 1000 nella sua carriera. Non meno importante è stata l’opera compiuta dal miglior giocatore di sempre (già ora) del suo Paese, che ha eliminato prima l’argentino Diego Schwartzman al secondo turno e poi Fabio Fognini nei quarti. Difficile indicare in questa situazione un vero favorito, anche se a vantaggio di Ruud va il fatto di aver faticato di meno rispetto al suo avversario e in favore di Rublev giocano i precedenti (3-0).

Prima di questa seconda semifinale, però, ce n’è una prima, e potrebbe regalare molto spettacolo al Country Club: di fronte ci sono il greco Stefanos Tsitsipas e il britannico Daniel Evans, che sta ottenendo il più grande risultato della propria vita sulla terra rossa, fino ad oggi per lui un terreno sostanzialmente indigesto. Il numero 5 del mondo non ha mai avuto particolare pietà del suo avversario odierno, superandolo in entrambi i precedenti senza mai lasciargli più di tre game a set. Tsitsipas appare quasi come il favorito naturale del torneo, vista l’ottima condizione mostrata, e in qualche modo è anche fortunato perché gli è servito solo un parziale per giungere in semifinale, visto il ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nei quarti.

In qualunque caso, vista la presenza di queste semifinali avremo sicuramente due nuovi finalisti e, naturalmente, anche un nuovo campione nel Principato, il quattordicesimo dalla nascita dei Super 9/Masters Series/Masters 1000 e successore di una tradizione che perdura fin dalla fine dell’800 e dei fratelli Doherty, pionieri britannici di questo sport e al tempo autentiche leggende.

Foto: LaPresse