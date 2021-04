Masters 1000 Montecarlo: Stefano Travaglia lotta, ma cede contro Pablo Carreno Busta

Finisce con tanti rimpianti il cammino di Stefano Travaglia nel Masters 1000 di Montecarlo. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista marchigiano si è arreso al primo turno del tabellone principale allo spagnolo Pablo Carreno Busta. Il numero 12 del mondo si è imposto in due set per 7-5 7-6 dopo oltre due ore di gioco, ma sono davvero tantissime le recriminazioni per l’azzurro.

Travaglia ha servito anche molto bene, mettendo a segno 8 ace, ma ha sprecato le occasioni di break nel primo set ed anche il vantaggio nel secondo. Alla fine Carreno Busta, fresco vincitore dell’ATP di Marbella, ha fatto valere la maggior esperienza nei momenti decisivi, come nel tie-break del secondo set.

Fin dai primi scambi si nota un grande equilibrio. Travaglia ha, però, due palle break nel quarto game, ma non riesce a sfruttarle. Si gioca punto a punto e la parità non si spezza. Nel decimo game l’azzurro si procura altri tre break point, che coincidono anche con tre set point, ma ancora una volta Carreno Busta si salva. L’undicesimo gioco è la fotografia del match, perchè si vive una battaglia interminabile, con Travaglia che salva tre palla break, ma alla quarta deve cedere il servizio. Lo spagnolo chiude così il set in suo favore per 7-5.

L’azzurro parte bene nella seconda frazione e strappa in apertura il servizio a Carreno Busta. Il numero dodici del mondo, però, replica immediatamente e trova il controbreak. Lo spagnolo salva anche due palle break nell’ottavo game e pareggia sul 4-4. E’ poi il turno di Travaglia ad annullare break point: tre nel nono game e uno nell’undicesimo. Si va di conseguenza al tie-break, che vede lo spagnolo partire forte (3-0), ma subire la rimonta dell’azzurro (3-3). Carreno Busta allunga ancora e chiude per 7-4, qualificandosi per il secondo turno.

