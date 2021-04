Lotta, Jordan Burroughs non sarà alle Olimpiadi! Per gli USA ci sarà Kyle Dake nella categoria di Frank Chamizo!

La sfida vista poche settimane fa alle Ranking Series di lotta ad Ostia tra lo statunitense Jordan Burroughs e l’azzurro Frank Chamizo nei -74 kg dello stile libero non si ripeterà alle Olimpiadi: Burroughs, oro olimpico nel 2012, oro mondiale nel 2011, 2013, 2015 e 2017 e bronzo mondiale nel 2014, 2018 e 2019, è stato sconfitto nelle selezioni interne del Team USA da Kyle Dake, due volte campione del mondo nella categoria di peso non olimpica dei -79 kg nel 2018 e nel 2019.

La sfida tra Dake e Chamizo si sarebbe dovuta vedere già alle Ranking Series di Ostia 2020, ma Chamizo lo scorso anno aveva saltato la manifestazione per problemi fisici. I due si sono poi affrontati nel luglio 2020 ad Austin, in Texas, e l’azzurro è stato sconfitto ai punti per 3-4 dallo statunitense.

Dake ha battuto Burroughs in una serie al meglio delle tre sfide vincendo per due volte ai punti, nel primo caso per 3-0 e nel secondo per 3-2. Nelle selezioni USA in dodici categorie di peso ha vinto chi aveva conquistato la qualificazione, in tre casi (come per Burroughs) ha vinto lo sfidante, ed in tre circostanze chi ha vinto deve conquistare la carta olimpica.

VINCITORI SELEZIONI OLIMPICHE USA

Stile libero

-57: Thomas Gilman

-65: Jordan Oliver (deve conquistare la qualificazione al Preolimpico di Sofia a maggio)

-74: Kyle Dake (ha sconfitto Jordan Burroughs, che aveva conquistato la qualificazione)

-86: David Taylor

-97: Kyle Snyder

-125: Gable Steveson (ha sconfitto Nick Gwiazdowski, che aveva conquistato la qualificazione)

Lotta femminile

-50: Sarah Hildebrandt

-53: Jacarra Winchester

-57: Helen Maroulis

-62: Kayla Miracle

-68: Tamyra Mensah-Stock

-76: Adeline Gray

Greco-romana

-60: Ildar Hafizov

-67: Alejandro Sancho

-77: Jesse Porter (deve conquistare la qualificazione al Preolimpico di Sofia a maggio)

-87: John Stefanowicz (ha sconfitto Joe Rau, che aveva conquistato la qualificazione)

-97: G’Angelo Hancock

-130: Adam Coon (deve conquistare la qualificazione al Preolimpico di Sofia a maggio)

Foto: Luigi Mariani LPS