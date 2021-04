Lotta, Europei 2021: Givi Davidovi ai ripescaggi, eliminati Talamo, Diana e Conyedo

Poca gloria per l’Italia nella prima giornata degli Europei senior di lotta, scattati oggi, lunedì 19 aprile a Varsavia, in Polonia: i quattro azzurri dello stile libero saliti sulle materassine sono stati tutti battuti nel match d’esordio. Domani si assegneranno le medaglie in cinque categorie di peso e ci saranno le eliminatorie delle altre cinque dello stile libero.

Va ai ripescaggi per il bronzo Givi Davidovi, nella categoria di peso olimpica dei -57 kg, mentre sono definitivamente eliminati, nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, Abraham Conyedo e, per quanto concerne le categorie di peso non olimpiche, Gianluca Talamo nei -70 kg e Salvatore Diana nei -79 kg. Non vi erano azzurri nei -65 kg (categoria olimpica).

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

-57 KG

In finale domani si affronteranno il turco Suleyman Atli ed il russo Nachyn Mongush. Una delle finali per il bronzo sarà tra l’ucraino Kamil Keryomv ed il bulgaro Mikyay Salim Naim, mentre nell’altra sfida per il terzo posto l’azero Afgan Khashalov attende l’esito del turno di ripescaggio tra il bielorusso Aryan Tsiutryn e l’azzurro Givi Davidovi. Entrato in scena nei quarti di finale, l’azzurro è stato battuto ai punti dal russo Nachyn Mongush, vittorioso per 3-1.

-65 KG

L’oro sarà affare tra il russo Zagir Shakhiev ed il polacco Krzysztof Bienkowski, mentre per i bronzi il moldavo Maxim Sacultan attende il vincente della sfida tra il bielorusso Andrei Bekreneu ed il bulgaro Ruhan Hyusnyu Rasim, e l’azero Ali Rahimzade se la vedrà con il vincente dell’incontro tra il britannico George Anthony Ramm e l’ucraino Andrii Svyryd. Non c’erano azzurri al via in questa categoria di peso.

-97 KG

La finale vedrà di fronte il russo Alikhan Zhabrailov ed il turco Suleyman Karadeniz, mentre una delle finali per il bronzo vedrà affrontarsi l’ucrainon Murazi Mchedlidze ed il polacco Radoslaw Baran, mentre nell’altra sfida il georgiano Elizbar Odikadze attende il vincitore dell’incontro tra il moldavo Radu Lefter e l’azero Shamil Zubairov. L’azzurro Abraham Conyedo esce nel turno di qualificazione ai quarti, battuto dal bielorusso Aliaksandr Hushtyn, che vince ai punti per 5-0.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

-70 KG

La finale sarà tra l’azero Turan Bayramov ed il russo Israil Kasumov, mentre nelle finali per i bronzi l’armeno Arman Andreasyan attende il vincitore della sfida tra il moldavo Mihail Sava ed il magiaro Daniel Antal, mentre l’ucraino Ihor Nykyforuk affronterà il vincente dell’incontro tra il britannico Nicolae Cojocaru ed il turco Haydar Yavuz. L’azzurro Gianluca Talamo esce agli ottavi, battuto dal bielorusso Dzianis Salavei, che vince per superiorità (10-0 in 44″).

-79 KG

L’oro se lo contenderanno lo slovacco Akhsarbek Gulaev ed il transalpino Saifedine Alekma. Per i bronzi l’azero Rashad Yusifli se la vedrà con vincente del match tra l’albanese Osman Hajdari ed il lettone Alans Amirovs, mentre il georgiano Nika Kentchadze attende il vincitore del match tra il nord macedone Dejan Mitrov e l’armeno Arman Avagyan. L’azzurro Salvatore Diana esce agli ottavi contro il bielorusso Andrei Karpach, che vince per schienamento dopo 1’36” (era già avanti 5-0).

