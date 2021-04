Lotta, Europei 2021: Frank Chamizo e Simone Iannattoni ai ripescaggi per il bronzo, out Davidovi e Piroddu

Bilancio sinora oltremodo negativo in chiave azzurra agli Europei 2021 di lotta, in corso di svolgimento a Varsavia (Polonia). La rassegna continentale, valevole come ultima gara di avvicinamento verso il preolimpico mondiale di Sofia (6-9 maggio), non ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra azzurra dello stile libero nelle prime due giornate di gara.

L’uomo più atteso di giornata e dell’intera spedizione (unico italiano già qualificato per le Olimpiadi di Tokyo), Frank Chamizo, ha tradito le aspettative della vigilia uscendo di scena agli ottavi di finale dei 74 kg e restando in corsa per la medaglia di bronzo con un pizzico di fortuna. Il quattro volte campione europeo ha cominciato il suo cammino odierno con un successo per 4-0 nel turno preliminare con il tedesco Daniel Sartakov, prima di cedere il passo allo slovacco Tajmuraz Salkazanov con lo score di 2-6.

Quest’ultimo è poi riuscito a qualificarsi per la finalissima, aprendo le porte del ripescaggio a Chamizo, chiamato domani a battere nell’ordine lo svizzero Marc Dietsche, il georgiano Avtandil Kentchadze ed il russo Razambek Zhamalov per agguantare il bronzo. Terzo posto ancora possibile nei -86 kg anche per Simone Iannattoni, sconfitto agli ottavi per manifesta superiorità tecnica dal georgiano Sandro Aminashvili (finalista) ma ripescato nel tabellone dei recuperi.

L’azzurro domani dovrà vedersela con il polacco Sebastian Jezierzanski per provare a raggiungere il bielorusso Ali Shabanau nell’eventuale finale per la medaglia di bronzo continentale. Niente da fare invece nei 61 kg per il giovane talento sardo Simone Piroddu, eliminato all’esordio per 1-11 dal turco Emrah Ormanoglu. Per quanto riguarda Givi Davidovi, unico lottatore nostrano capace di accedere ai ripescaggi nella giornata di ieri, si è dovuto arrendere stamattina per 0-4 al bielorusso Aryan Tsiutryn nei 57 kg.

Foto: LPS/Luigi Mariani