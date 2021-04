Lotta, Europei 2021: Dalma Caneva e Francesca Indelicato domani combatteranno per il bronzo

Due finali per il bronzo conquistate dall’Italia nella quarta giornata degli Europei senior di lotta, proseguiti oggi a Varsavia, in Polonia: per quanto concerne la lotta femminile domani Francesca Indelicato e Dalma Caneva combatteranno per salire sul gradino più basso del podio nelle rispettive categorie.

LE ELIMINATORIE DELLE AZZURRE

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -57 kg Francesca Indelicato viene battuta ai quarti dalla polacca Anhelina Lysak, che si impone per schienamento dopo 1’00”, quando era già in vantaggio ai punti per 6-0. La polacca raggiunge poi la finale e così l’azzurra domani affronterà per il bronzo l’ucraina Alina Hrushyna Akobiia.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -72 kg Dalma Caneva ai quarti supera la polacca Agnieszka Jadwiga Wieszczek Kordus, battuta ai punti per 2-1, ma in semifinale viene sconfitta dalla bulgara Yuliana Vasileva Yaneva, che vince ai punti per 3-1. L’azzurra nella finale per il terzo posto sfiderà la teutonica Maria Selmaier.

I TITOLI ASSEGNATI OGGI

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -50 kg oro all’azera Mariya Stadnik, che supera la bulgara Miglena Georgieva Selishka, ed al terzo posto ci sono la russa Ekaterina Poleshchuk e la polacca Anna Lukasiak, mentre nei -68 kg titolo alla transalpina Koumba Selene Fanta Larroque, che batte la russa Khanum Velieva, ed i bronzi vanno all’ucraina Alina Berezhna Stadnik Makhynia ed alla ceca Adela Hanzlickova, infine nei -76 kg successo dell’estone Epp Maee sulla russa Natalia Vorobeva, e sul gradino più basso del podio salgono la tedesca Aline Rotter Focken e la francese Cynthia Vanessa Vescan.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -55 kg oro alla russa Stalvira Orshush sulla polacca Roksana Marta Zasina, bronzi all’ucraina Khrystyna Zoryana Demko ed alla romena Andreea Beatrice Ana, mentre nei -59 kg titolo alla bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, che batte la russa Veronika Chumikova, ed al terzo posto si classificano la moldava Anastasia Nichita e la romena Kateryna Zhydachevska.

Foto: Claudio Bosco LPS