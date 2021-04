Lotta, Europei 2021: assegnati i primi titoli della greco-romana. Kakhelashvili in finale per il bronzo

La sesta giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di lotta si è conclusa a Varsavia (Polonia) con l’assegnazione dei primi titoli nella greco-romana e con lo svolgimento delle eliminatorie per le ultime categorie in programma. In casa Italia il bilancio odierno è positivo, con Nikoloz Kakhelashvili in finale per la medaglia di bronzo nei 97 kg e con Zaur Kabaloev qualificato per il tabellone di ripescaggio nei 67 kg.

CATEGORIE OLIMPICHE

Netto trionfo nei 77 kg per l’ungherese Tamas Lorincz, che si è sbarazzato agevolmente in finale del turco Yunus Basar per manifesta superiorità tecnica sul punteggio di 8-0. Medaglie di bronzo al croato Antonio Kamenjasevic e all’azero Sanan Suleymanov. Titolo continentale nei -87 kg alla Serbia con Zurabi Datunashvili, capace di imporsi nell’atto conclusivo per 5-1 sul bielorusso Kiryl Maskevich. Terzo posto per il russo Milad Alirzaev e per l’ucraino Zhan Beleniuk. Finale per l’oro molto tirata nei 130 kg tra il turco Riza Kayaalp ed il georgiano Iakobi Kajaia, con il primo che ha avuto la meglio ai punti per 3-1. Completano il podio il tedesco Eduard Popp ed il russo Zurabi Gedekhauri.

CATEGORIE NON OLIMPICHE

Medaglia d’oro europea nei 55 kg per il russo Emin Sefershaev, dominatore della finalissima con il turco Ekrem Ozturk per 7-0. Vittorie per manifesta superiorità tecnica (entrambe sull’8-0) da parte dell’azero Eldaniz Azizli e dell’armeno Rudik Mkrtchyan, che si sono guadagnati il terzo gradino del podio. Russia sul trono del Vecchio Continente anche nei 63 kg grazie a Zhambolat Lokyaev, che ha regolato per 5-0 in finale l’azero Taleh Mammadov. Bronzi per il georgiano Leri Abuladze e per il lettone Aleksandrs Jurkjans.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani