Lotta, Europei 2021: assegnati gli ultimi titoli dello stile libero. Domani le prime finali femminili

La terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di lotta è andata in archivio a Varsavia con il primo podio azzurro della manifestazione, ottenuto dalla punta di diamante Frank Chamizo nella categoria fino a 74 kg dello stile libero. Quest’oggi, oltre ai 74 kg, sono andate in scena le finali delle ultime categorie di peso della lotta libera maschile, mentre domani verranno assegnati i primi cinque titoli continentali femminili.

Nei 61 kg, non olimpici, il russo Abasgadzhi Magomedov ha dominato la scena imponendosi in finale per superiorità tecnica sull’ucraino Andrii Dzhelep e conquistando la medaglia d’oro europea. Bronzi al polacco Eduard Grigorev e al georgiano Beka Lomtadze. Vittoria schiacciante nella finalissima dei 74 kg (olimpici) da parte dello slovacco Tajmuraz Salkazanov, che si è sbarazzato agevolmente del bulgaro Miroslav Kirov dopo aver superato agli ottavi nella giornata di ieri il campione uscente Frank Chamizo (terzo classificato tramite i ripescaggi). Il secondo bronzo è andato all’israeliano Mitchell Finesilver.

Russia sul trono d’Europa nei –86 kg (categoria olimpica) grazie ad Artur Naifonov, che ha sconfitto in finale per 8-0 il georgiano Sandro Aminashvili. Terzi posti per il sammarinese Myles Amine e per il bielorusso Ali Shabanau. Terzo titolo russo di giornata nei –92 kg (non olimpici) con Magomed Kurbanov, vincitore nella finalissima per 4-1 sullo svizzero Samuel Scherrer. Completano il podio l’azero Osman Nurmagomedov ed il bielorusso Hajy Rajabau. Oro Turchia nei 125 kg (evento a cinque cerchi) grazie a Taha Akgul, capace di regolare 9-2 il russo Sergei Kozyrev nell’atto conclusivo. Terzi il georgiano Geno Petriashvili e l’ucraino Oleksandr Khotsianivskyi.

Foto: LPS/Luigi Mariani