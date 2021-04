Lotta, Europei 2021: Nikoloz Kakhelashvili è medaglia di bronzo! Quinto Zaur Kabaloev

E’ stato di una medaglia di bronzo ed un quinto posto per l’Italia degli Europei 2021 di lotta, in corso a Varsavia (Polonia), il bilancio della settima ed ultima giornata della rassegna, dedicata nella sessione pomeridiana di oggi alle ultime finali della greco-romana.

Nikoloz Kakhelashvili è salito sul gradino più basso del podio nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, mentre Zaur Kabaloev ha superato l’unico turno dei ripescaggi, ma poi non è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo nella categoria di peso olimpica dei -67 kg, chiudendo al quinto posto.

Nikoloz Kakhelashvili ieri nel turno di qualificazione aveva approfittato dell’infortunio del serbo Mihail Kajaia e poi ai quarti aveva sconfitto ai punti il bulgaro Kiril Milenov Milov per 2-0, ma in semifinale era stato battuto dal russo Musa Evloev ai punti per 1-3. Oggi nella sfida per il bronzo però l’azzurro ha tenuto sempre in pugno l’incontro, battendo ai punti per 4-0 l’austriaco Markus Ragginger.

Nella categoria di peso olimpica dei -67 kg Zaur Kabaloev ieri negli ottavi aveva superato ai punti per 5-3 il transalpino Stefan Roger Clement, ma ai quarti era stato battuto dal serbo Mate Nemes, che si era imposto per superiorità tecnica. Oggi l’azzurro ha battuto nel turno di ripescaggio l’azero Namaz Rustamov per priorità sul punteggio di 2-2, ma nella finale per il bronzo ha perso ai punti per 1-3 contro il turco Murat Firat.

