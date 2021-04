Lotta, Campionati Italiani Assoluti Ostia 2021: assegnati i titoli nello stile libero

Terza e ultima giornata di gara che va in archivio a Ostia con l’assegnazione di tutti i titoli in palio dello stile libero ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di lotta. Quest’oggi hanno gareggiato complessivamente 128 atleti in 10 categorie di peso, con l’obiettivo di laurearsi campioni nazionali in un evento molto importante come tappa di avvicinamento verso Europei e torneo preolimpico globale.

Riconferma al vertice delle rispettive categorie per Givi Davidovi e Simone Vincenzo Piroddu, dominatori assoluti rispettivamente nei -57 e -61 kg. Bel successo nei -65 kg di John Colin Realbuto, mentre Gianluca Talamo ha portato a casa il suo sesto titolo italiano imponendosi nei -70 kg.

Jacopo Masotti ha approfittato dell’assenza odierna di Frank Chamizo per aggiudicarsi l’oro nei -74 kg, invece Salvatore Diana si è confermato campione nazionale nei -79 kg battendo in finale Tommaso Ferrari. Trionfo importante nei -86 kg per Simone Iannattoni, che succede nell’albo d’oro di categoria ad Aron Caneva (oggi bronzo), mentre William Raffi si è imposto nei -92 kg.

Netta superiorità nei -97 kg rispetto alla concorrenza da parte di Abraham Conyedo, pronto a giocarsi le residue chance di pass olimpico tra poco meno di un mese a Sofia. Simone Crisanti, infine, è il nuovo campione italiano dei 125 kg.

CAMPIONATI ITALIANI LOTTA STILE LIBERO 2021

57kg

1 Givi Davidovi – CUS Torino

2 Morris Studd Obispado – Geko’s Club

3 Ilario Samarelli – Libertas Molfetta

61kg

1 Simone Vincenzo Piroddu – Esercito Roma

2 Alessandro Cimiero – Colombo Genova

3 Marco Azzarello – ASD Roma Wrestl

3 Paolo Lumia – C.A.S.D.T.I.

65kg

1 John Colin Realbuto – Geko’s Club

2 Daniel Raffi – Carabinieri Roma

3 Gi D’Introno – Puglia

3 Gianluca Coletti – Imolese Lotta

70kg

1 Gianluca Talamo – Wrestling Liuzzi

2 Francesco Gaddini – VV.F. Pisa

3 Felice Matrullo – VV.F. Padula Napoli

3 Francesco Masotti – Chiavari Ring

74kg

1 Jacopo Masotti – Chiavari Ring

2 Gavino Pazzona – Athlon Sassari

3 Francesco Iazzetta – CUS Napoli

3 Raffaele Matrullo – GLT. Molfino Terni

79kg

1 Salvatore Diana – Fiamme Rosse Roma

2 Tommaso Ferrari – Colombo Genova

3 Rosario Cataldo ASD Roma Wrestl

3 Alessandro Usai – CUS Bergamo

86kg

1 Simone Iannattoni – Fiamme Oro Roma

2 Sergio Trovato – Meeting Giarre

3 Aron Caneva – Esercito Roma

3 Edoardo Bigliani – Lotta Seggiano

92kg

1 William Raffi – Athlon Sassari

2 Davide Cossu – Shardana Silanus

3 Andrei Petris Bog Dan – Take Down

3 Gabriele Strippoli – Athlon Judo

97kg

1 Abraham Conyedo Ruano – Esercito Roma

2 Edoardo Gigliotti – Gigliotti Nuoro

3 Akim El Faitouri – G.L. Livornesi

125kg

1 Salvatore Crisanti – ASD Roma Wrestl

2 Nicolò Borsellino – Sorgini Lotta Roma

3 Fabiano Morelli – Athlon Sassari

Squadre:

1 ASD Roma Wrestl – 55 punti

2 – Esercito Roma – 26 punti

3 – Athlon Sassari 26 punti

Foto: Fijlkam