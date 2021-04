Lotta, Campionati Italiani Assoluti Ostia 2021: assegnati i titoli nella lotta greco romana

Anche la seconda giornata di gara dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di lotta è andata in archivio, al PalaPellicone di Ostia, con lo svolgimento delle competizioni della greco romana. 106 atleti complessivi si sono dati battaglia quest’oggi sulle materassine laziali per conquistare il titolo nazionale nelle varie categorie di peso in programma. La manifestazione rappresenta anche un test molto importante in vista degli Europei e del torneo globale di qualificazione olimpica.

Nei -55 kg il nuovo campione italiano è Andrea Martino, che si è imposto nel round robin su Roberto Consorte (secondo) e Carlo Cardone (terzo). Conferma al vertice nei -60 kg per Jacopo Sandron, capace di regolare nell’atto conclusivo per superiorità tecnica Giovanni Freni.

Bel successo nei -63 kg per il giovane Andrea Setti in finale su Eni Kertusha, mentre tra i -67 kg è arrivata la prima affermazione in un Campionato Italiano di Zaur Kabaloev. Titolo nazionale nei 72 kg per Viktor Carabet. Riccardo Vito Abbrescia ha trionfato nei 77 kg battendo in finale Luca Dariozzi al termine di un incontro molto equilibrato.

Vittoria a sorpresa nei -82 kg per Luca Russo, in una categoria dove il favorito della vigilia era Matteo Maffezzoli, mentre Fabio Parisi si conferma in un ottimo periodo di forma battendo Mirco Minguzzi e laureandosi campione italiano dei -87 kg. Dominio incontrastato come da pronostico nei 97 kg per Nikoloz Kakhelashvili. L’ultimo titolo di giornata è stato assegnato nei 130 kg a Luca Godino, che ha inflitto un netto 9-0 in finale a Daniel Andreis Steinwandter.

CAMPIONATI ITALIANI LOTTA GRECO ROMANA 2021

55kg

1 Andrea Martino – VV.F. Reggio Calabria

2 Roberto Consorte – J&D Nike

3 Carlo Cardone – Chimera Arezzo

60kg

1 Jacopo Sandron – Esercito Roma

2 Giovanni Freni – VV.F. Reggio Calabria

3 Giacomo Coassin – Polisportiva Santa Bona

63kg

1 Andrea Setti – Lotta Club Rovereto

2 Eni Kertusha – Lotta Club Rovereto

3 Giovanni Paolo Alessio – A.S.D Borgo Prati

67kg

1 Zaur Kabaloev – Cisa Faenza

2 Daniele Caldarera – Lotta Club Ionio di Catania

3 Daniel Dimitrov Pramatarov – Wrestling Team Torino (di origine bulgara)

3 Valentin Ciobanu – Cisa Faenza

72kg

1 Victor Carabet – CUS Padova

2 Saverio Scaramuzzi – Imolese Lotta

3 Valeriu Rusu – Cisa Faenza

3 Cesare De Vita – CUS Torino

77kg

1 Riccardo Vito Abbrescia – Fiamme Oro Roma

2 Luca Dariozzi – CUS Torino

3 Simone Tripodi – VV.F. Reggio Calabria

82kg

1 Luca Russo – CUS Torino

2 Antonio Malangone – Athlon Club

3 Matteo Maffezzoli – Fiamme Oro Roma

3 Jacopo Gieco – Polisportiva Carignano

87kg

1 Fabio Parisi – Esercito Roma

2 Mirco Minguzzi – Carabinieri Roma

3 Simone Fidelbo – Carabinieri Roma

3 Matteo Giordanella – Portuali Savona

97kg

1 Nikoloz Kakhelashvili – CISA Faenza

2 Luca Svaicari – A.S.D Borgo Prati

3 Gabriele Guerrera – CUS Torino

3 Antonino Giuffrida – Lotta Club Ionio Catania

130kg

1 Luca Godino – CUS Torino

2 Daniel Andreis Steinwandter – Lotta S. Giorgio

3 El Mahdi Roccaro – Fiamme Oro Roma

3 Alberto Meta – Imolese Lotta

Squadre:

1 CUS Torino ASD – 46 punti

2 CISA Faenza – 40 punti

3 Fiamme Oro Roma – 31 punti

Foto: FB Fijlkam