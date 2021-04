Lotta, Campionati Italiani Assoluti Ostia 2021: assegnati i titoli nella lotta femminile

Va in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di lotta 2021: ad Ostia oggi sono stati assegnati i titoli nazionali della lotta femminile. In gara, nelle 10 categorie di peso, 51 atlete di 26 società. Assegnato anche il titolo a squadre: vince il CUS Torino con 50 punti, davanti all’ASD Wrestling Team, con 24, ed ai Portuali di Savona, con 22.

Nei -50 kg vittoria di Alessia Capozzi su Siria Perrone per 12-2, mentre nei -53 kg affermazione di Carmen Di Dio, che vince il Round Robin. Nei -55 kg Marta Rainero batte in finale Sara Ettaki per schienamento quando era sotto 8-11, mentre nei -57 kg Francesca Indelicato batte la campionessa uscente Arianna Carieri per 5-3.

Nei -59 kg Aurora Russo in finale batte per superiorità Ambra Campagna con incontro interrotto sul 10-0, mentre nei -62 kg Sara Da Col vince il Round Robin. Nei -65 kg Veronica Braschi batte Althea Secchi per 17-9, mentre nei -68 kg Laura Godino vince il Round Robin, così come fa nei -72 kg Dalma Caneva. Nei -76 kg Elenj Pjollaj supera Enrica Rinaldi.

CAMPIONATI ITALIANI LOTTA FEMMINILE

-50 kg

1 Alessia Capozzi – Padula Napoli

2 Siria Perrone – Athlon Judo

3 Giulia Murena – Fiamme Oro Termini Imerese

3 Brianna Liegh Gedeon – Asd Roma Wrestl

-53 kg

1 Carmen Di Dio – Lotta Club Jonio

2 Maria Ferone – Wrestling Liuzzi

3 Rihab Bahira – ASD Roma Wrestl

-55 kg

1 Marta Rainero – Wrestling Team Torino

2 Sara Ettaki – Club Atletica Pesante Como

3 Matilda Avila – Wrestling Team Torino

4 Angelica Dela Cruz – Fiamme Oro Roma

-57 kg

1 Francesca Indelicato – CUS Torino

2 Sara Ettaki – Wrestling Liuzzi

-59 kg

1 Aurora Russo – CUS Torino

2 Ambra Campagna – Portuali Savona

3 Nairomi Sperandio – J&D Nike

4 Francesca Ripandelli – Sorgini Lotta

-62 kg

1 Sara Da Col – CUS Torino

2 Elena Esposito – Carabinieri Roma

3 Veronica Maraner – CUS Torino

3 Sabina Carretto – Portuali Savona

-65 kg

1 Veronica Braschi – Chiavari Ring

2 Althea Secchi – Portuali Savona

-68 kg

1 Laura Godino – CUS Torino

2 Eleonora Guaglianone – ASD Borgo Prati

3 Giulia La Gamba – Athlon Club

3 Maria Giannò – Judo Kdokan Spello

-72 kg

1 Dalma Caneva – Esercito Roma

2 Cinzia Bonfante – Wrestling Team di Torino

3 Matilde Caldarelli – Lotta Club Firenze

-76 kg

1 Elenj Pjollaj – Fiamme Oro Roma

2 Enrica Rinaldi – Carabinieri Roma

3 Giorgia Caggiano – Take Down

Squadre

1 ASD CUS Torino – 50 punti

2 ASD Wrestling Team – 24 punti

3 Portuali Savona – 22 punti

