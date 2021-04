LIVE Real Madrid-Chelsea 1-1, Champions League in DIRETTA: pagelle e highlights. Benzema risponde a Pulisic!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.01 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.58 Ecco le pagelle:

REAL MADRID (3-5-2): Courtois 6; Nacho 5.5, Varane 6, Militão 6; Carvajal 5 (77′ Odriozola 6), Kroos 6, Casemiro 5.5, Modric 6, Marcelo 4.5 (77′ Asensio 6); Benzema 8 (92′ Rodrygo s.v.), Vinícius Júnior 5 (66′ Hazard 6). All. Zidane 5.

CHELSEA (3-4-3): Mendy 6; Thiago Silva 6.5, Christensen 6.5, Rudiger 6; Azpilicueta 6.5 (66′ James 6), Jorginho 6, Kante 6.5, Chilwell 6; Mount 6, Werner 5.5 (66′ Havertz 6.5), Pulisic 7.5 (66′ Ziyech 6). All. Tuchel 6.

22.56 Partita che si gioca su ritmi alti nel primo tempo dove sfociano le reti di Pulisic e Benzema. Secondo tempo con ritmi più lenti dove il gioco del Chelsea si fa continuo ma meno concreto e il Real Madrid nel finale sfiora la rete della vittoria con Varane, tra otto giorni il ritorno in casa del Chelsea.

93′ Finisce la partita, Real Madrid-Chelsea 1-1.

92′ Rodrygo entra, fuori Benzema nel Real Madrid.

90′ Tre minuti di recupero.

88′ Varane di testa sfiora il secondo palo.

86′ Tiro di Kross che non trova la porta.

84′ Real Madrid che prova con il possesso palla a trovare varchi offensivi.

82′ Real Madrid che soffre fisicamente la velocità dei nuovi entrati del Chelsea.

80′ Punizione di Ziyech che finisce sulle mani del portiere.

78′ Ammonito Varane per fallo su Havertz.

76′ Fuori Marcelo e Carvajal, dentro Asensio e Odriozola nel Real Madrid.

74′ Si preparano altri cambi per il Real Madrid.

72′ Ziyech ci prova al volo, para il portiere del Real Madrid.

70′ Lancio per James troppo lungo, Chelsea che sta bene fisicamente.

68′ Fuori Vinicius e dentro Hazard per il Real Madrid.

66′ Escono Pulisic, Werner e Azpilicueta, entrano Ziyech, Havertz e James nel Chelsea.

64′ Ammonito Kroos per fallo su Kanté.

62′ Baricentro del Real Madrid che si alza a centrocampo.

60′ Marcelo per Vinicius ma l’esterno offensivo è in posizione di fuorigioco.

58′ Possesso palla del Real Madrid, ritmi più lenti in questo secondo tempo.

56′ Si cominciano a scaldare i giocatori presenti nelle due panchine.

54′ Marcelo lancia Benzema, ma il lancio è troppo lungo.

52′ Benzema prova il tiro dalla distanza, pallone fuori.

50′ Possesso palla prolungato per il Chelsea.

48′ Werner! prova il tiro ma Marcelo con il corpo evita la rete.

46′ Inizia la ripresa!

21.50 Partita spettacolare che vede ad inizio primo tempo il dominio del Chelsea con la rete firmata da Pulisic e Werner che rischia di raddoppiare, sale il Real Madrid nel finale di primo tempo che trova il pareggio con uno scatenato Benzema che prima prende il palo e poi in mezza sforbiciata trova la rete del pari.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Real Madrid-Chelsea 1-1.

43′ Werner punta Varane e va al tiro, pallone sull’esterno della rete.

41′ Diluvio a Madrid, la pioggia si fa battente in questa serata di Champions.

39′ Giallo per Pulisic per fallo su Marcelo.

37′ Thiago Silva prova dalla lunga distanza, pallone fuori di poco.

35′ Pulisic in mezzo per Werner che non arriva al colpo di testa.

33′ Chelsea che prova a reagire alla rete subita.

31′ Gooooooooooooooooooool, Benzemaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, straordinaria rete di Benzema che in mezza rovesciata mette in rete durante una mischia, Real Madrid-Chelsea 1-1.

29′ Ammonito Vinicius per un fallo a centrocampo.

27′ Ritmi alti in questa partita, Marcelo fatica a sinistra a tenere la posizione.

25′ Chilwell di sinistro non trova la porta da buona posizione.

23′ Palo esterno di Benzema che con un tiro di collo pieno va vicino al pareggio.

21′ Pulisic sbaglia il tocco per Werner dentro l’area di rigore.

19′ Kross prova a mettere in mezzo per Benzema, pallone deviato che finisce sulle mani di Mendy.

17′ Chelsea che non vuole mollare la presa, ottimo inizio di partita per i Blues.

15′ Goooooooooooooooool, Pulisiccccccccccccccc, vantaggio del Chelsea con Pulisic che salta Courtois e sigla il vantaggio, Real Madrid-Chelsea 0-1.

13′ Azpilicueta mette in mezzo per Werner che in scivolata non trova il pallone.

11′ Ancora Werner ci prova, para Courtois.

9′ Pulisic appoggia per Werner che sbaglia il tiro a botta sicura.

7′ Tuchel ordina alla sua squadra di alzare il baricentro.

5′ Chelsea che prova la percussione con Pulisic che con il cross non trova Werner.

3′ Possesso palla per il Real Madrid che prova ad organizzare occasioni pericolose.

1′ Inizia la partita!

20.55 Entrano in campo le due squadre, inno della Champions League in corso.

20.49 Mancano 10 minuti all’inizio del match.

20.46 Zidane ha la migliore percentuale di vittorie (insieme a Luis Enrique) tra tutti gli allenatori (67%) mentre Tuchel ha la settima miglior percentuale (53%).

20.43

20.40 Zinedine Zidane e Thomas Tuchel sono due dei 24 allenatori che hanno diretto più di 15 partite di Champions League nelle fasi eliminatorie.

20.36

20.33 Il Chelsea disputerà la sua ottava semifinale di Champions Leaguem la cifra più alta per un club inglese; si tratta invece della 14esima per il Real Madrid, due in più di qualsiasi altra squadra.

20.30 Le squadre inglesi hanno vinto quattro delle loro ultime sette partite contro le rivali spagnole (2 pareggi, 1 sconfitta), il doppio dei precedenti 20 contro di loro (2 vittorie, 7 pareggi, 11 sconfitte).

20.26 Questo sarà il 163° incontro di Champions League tra una squadra inglese e una spagnola, la cifra più alta per entrambe le nazioni.

20.23 Il Real Madrid ha affrontato più volte il Chelsea che le altre squadre in tutte le competizioni senza mai riuscire a vincere (1 pareggio, due sconfitte).

20.20 Questo sarà il quarto confronto in una competizione europea tra Chelsea e Real Madrid.

20.17 Ecco le formazioni ufficiali:

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Militão, Varane, Nacho; Carvajal, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modrić; Benzema, Vinícius Júnior.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic, Mount; Werner.

20.13 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Real Madrid-Chelsea, semifinale d’andata della Champions League 2020/21.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Real Madrid-Chelsea, semifinale d’andata di Champions League 2020/21, il Real Madrid vuole subito provare a mettere in cassaforte la finale.

Zidane dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 con Casemiro perno centrale della linea mediana, agiranno ai suoi lati i soliti Kroos e Modric che si sistemeranno da interni di destra e sinistra. In attacco, Benzema sarà la punta centrale di un tridente completato da Asensio e Vinicius Junior. Fuori Valverde, positivo al Covid-19. Non recupera neanche Mendy, tocca a Marcelo in difesa con Militao e Nacho, Carvajal a destra. Sergio Ramos squalificato.

Thomas Tuchel ha confermato l’assenza dai convocati del centrocampista Mateo Kovacic. Gli altri tutti arruolabili. Il tecnico tedesco disegnerà i Blues con un 3-4-3 nel quale il pacchetto difensivo davanti a Mendy sarà composto da Zouma, Christensen e Rudiger. Jorginho sarà il regista con Mount centrocampista d’inserimento, mentre in attacco dovrebbero esserci Ziyech e Pulisic a supporto di Havertz. I fluidificanti a tutta fascia saranno Alonso e James.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Real Madrid-Chelsea match d’andata di semifinale di Champions League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.