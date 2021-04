LIVE Perugia-Civitanova 1-3, Finale volley in DIRETTA. Simon e Juantorena trascinano i marchigiani che espugnano il PalaBarton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.53: per gara1 è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domenica alle 18 per gara2 a Civitanova, buona serata

19.52: per Perugia 17 punti per Leon, poco incisivo al servizio, 9 punti a testa per Ter Horst e Plotnytskyi

19.51: In casa Lube 21 punti per uno straripante Simon, 18 punti per Leal, 15 per Juantorena e 13 per Rychlicki

19.50: Meglio in difesa e in attacco la squadra di Blengini che ha subito in ricezione solo nel secondo set e poi ha dominato i due parziali successivi indirizzando da subito la finale verso le Marche

19.49: Civitanova più solida e continua, Perugia troppo fallosa ed ecco servito il 3-1 esterno dei marchigiani in gara1 di finale scudetto.

20-25 La chiude Simooooooooooooon con un primo tempo dietro e Civitanova vince gara1 3-1

20-24 Muroooooooooooooooooooo Civitanovaaaaaaaaaaa

20-23 Primo tempo di Simon

20-22 Quattro attacchi consecutivi di Juantorena che trova il mano fuori da zona 4

20-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19-21 Spezza le mani del muro ter Horst

18-21 Out l’attacco di Muzaj da seconda linea

18-20 Fallo di seconda linea di Rychlicki

17-20 Primo tempo Solè

16-20 Invasione Perugia

16-19 Murooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèè

15-19 Out Rychlicki da seconda linea

14-19 Errore al servizio di Civitanova

13-19 Vincente Rychlicki da seconda linea

13-18 Out il tocco a contrasto di Russo

13-17 Esce il bagher di Travica dopo la difesa approssimativa di Leon

13-16 Errore al servizio Leon

13-15 Primo tempo Russo

12-15 Non sbaglia Leal da zona 4

12-14 Errore al servizio Civitanova

11-14 Primo tempo di Simon

11-13 Vincente l’attacco di Leon da zona 4

10-13 Out l’attacco di Leon da zona 4. Sanguinolento errore di Leon

10-12 Plotnytskyi si sblocca con una diagonale vincente da zona 4

9-12 Juantorena con il muro a uno non sbaglia da zona 4

9-11 Mano out in primo tempo di Simon

9-10 Errore al servizio Perugia

9-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Muzajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

8-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Muzajjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

7-9 Primo tempo in rotazione di Solè

6-9 Aceeeeeeeeeeeeee Leaaaaaaaaaaaal

6-8 Primo tempo Anzani

6-7 Errore al servizio Civitanova

5-7 Mano out di Leal da zona 4

5-6 Diagonale stretta di Leal da zona 4

5-5 Errore al servizio Perugia

5-4 Errore al servizio Civitanova

4-4 Primo tempo di Simon

4-3 Murooooooooooooo Russooooooooooooo

3-3 La diagonale stellare di Leon da zona 4

2-3 Primo tempo di Simon

2-2 Mano out di Muzaj da seconda linea

1-2 La pipe di Leal

1-1 Primo tempo di Solè

0-1 Out l’attacco di Plotnytskyi da zona 2

20-25 Mano out di Leal da zona 4 e Civitanova torna avanti: 1-2

20-24 Mano out di Muzaj da zona 2

19-24 Murooooooooooooo Leaaaaaaaaaaaal

19-23 Out il servizio di Leon

19-22 Mano out di Muzaj da zona 4

18-22 Primo tempo di Simon

18-21 Sulla testa di Simon il primo tempo di Russo, palla fuori

17-21 Primo tempo Simon

17-20 Mano out di Solè in primo tempo

16-20 Rychlicki in parallela con il muro a uno da seconda linea

16-19 La free ball di Travica

15-19 Tocco di seconda intensione di Travica

14-19 Fantastica azione di Civitanova!! Difesa spaziale di Balaso e attacco di Juantorena da zona 4 con palla che arriva da dietro, mano out

14-18 Errore al servizio Civitanova

13-18 Errore al servizio Perugia

13-17 Errore al servizio Civitanova

12-17 La pipe di Juantorena

12-16 Muroooooooooooo Muzaaaaaaaaaaj

11-16 Primo tempo Simon

11-15 Mano out di Leon da zona 4 dopo la grande difesa di Balaso

10-15 In rete il pallonetto da zona 4 di Leon

10-14 Mano out di Juantorena da zona 2

10-13 La palla resta nelle mani di De Cecco e va in rete il primo tempo di Simon

9-13 Vincente Leon da zona 4 contro il muro a uno

8-13 Vincente Juantorena da zona 4

8-12 Alzata a una mano di de Cecco, vincente il primo tempo di Simon senza muro

8-11 Mano out di Plotnytskyi da zona 4

7-11 Errore al servizio Perugia

7-10 Mano out di Plotnytskyi da zona 4

6-10 Errore al servizio Civitanova

5-10 Parallela vincente da 4 di Juantorena

5-9 Errore al servizio Perugia

5-8 Errore al servizio Civitanova

4-8 Errore al servizio Leon

4-7 Aceeeeeeeeeeeeeeee Leoooooooooooon

3-7 Pipe senza muro di Plotnytskyi

2-7 Primo tempo Simon

2-6 Invasione Civitanova a rete

1-6 Primo tempo Simon. Perugia in difficoltà in ricezione

1-5 Ancora murooooooooooooooo Leaaaaaaaaal su Ter Horst

1-4 Murooooooooooooo Leaaaaaaaaaal

1-3 Diagonale di Rychlicki da zona 4

1-2 Vincente Leon da zona 4

0-2 La pipe di Leal

0-1 Primo tempo Simon

25-22 Con la spallaaaaaaaaa!!! Travica regala in difesa il punto a Perugia facendo cadere il pallone sulla riga dalla parte opposta. Siamo 1-1

24-22 Mano out di Leon da 4 che si riscatta e regala il set point a Perugia

23-22 Murooooooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

23-21 Rychlicki non sbaglia da seconda linea senza muro

23-20 Palla spinta di Leon che cade in mezzo al campo di Civitanova

22-20 Primo tempo Anzani, non molla Civitanova

22-19 Errore al servizio Civitanova

21-19 Murooooooooooooooo Juantorenaaaaaaaaaaa

21-18 Juantorena da zona 4 staccato da rete vincente in diagonale

21-17 Ancora il diagonale di Rychlicki da seconda linea

21-16 Vincente il diagonale di Rychlicki da seconda linea

21-15 Aceeeeeeeeeeeeee Ter Hooooooooooooooooorst

20-15 Primo tempo Solè

19-15 Primo tempo Anzani

19-14 Errore al servizio Simon

18-14 Aceeeeeeeeeeeee Simooooooooon

18-13 Mano out di Rychlicki da zona 2

18-12 Primo tempo Russo!

17-12 Errore al palleggio di Juantorena

16-12 Muroooooooooooooooo Ter Hooooooooooorst

15-12 Mano out di Ter Horst da zona 4 con palla staccata da rete

14-12 Vincente il primo tempo di Simon, errore di Travica in difesa

14-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Travicaaaaaaaaaaaaa con l’aiuto del nastro

13-11 Si rifà Leon da zona 4 con un mano fuori da zona 4

12-11 Murooooooooooooooooo Simooooooooooon su Leon! Spettacolare

12-10 Ancora il primo tempo di Solè

11-10 Errore al servizio Perugia

11-9 Primo tempo Solè

10-9 Vincente Leal da zona 4

10-8 Vincente Plotnytskyi da zona 4

9-8 Muroooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiii

9-6 Sulle mani alte del muro l’attacco di Ter Horst da seconda linea

8-6 Errore al servizio di Leon

8-5 Errore di Simon il cui tocco sulla palla vagante viene fermato dal nastro

7-5 Mano out di Juantorena da zona 2

7-4 Nettamente fuori l’attacco di Juantorena da zona 2

6-4 Vincente l’attacco di Ter Horst sulle mani del muro da seconda linea

5-4 Primo tempo imperiale di Simon

5-3 Mano out di Leon da zona 4, non riesce la difesa disperata di Civitanova

4-3 Errore al servizio Perugia

4-2 Mano out di Ter Horst da seconda linea

3-2 Invasione Perugia

3-1 Murooooooooooooooo Perugiaaaaaaaaaaaa

2-1 Errore al servizio Civitanova

1-1 Primo tempo Simon

1-0 Vincente Leon da zona 4

23-25 Sbaglia il servizio Ter Horst e Civitanova si aggiudica il primo set!

23-24 Errore al servizio Civitanova

22-24 Mano out di Leal da zona 4

22-23 Doppio errore al servizio

21-22 Leon vincente da zona 2 sulle mani esterne del muro

20-22 Mano out di Rychlicki da zona 2. Attentissima Civitanova

20-21 Primo tempo Simon

20-20 Mano out di Leon da zona 4

19-20 Juantorena vincente da zona 2

19-19 Murooooooooooooooo Russooooooooooooooo

18-19 Mano out di Leon da zona 4

17-19 La diagonale di Juantorena da zona 4 in precarie condizioni di equilibrio

17-18 La free ball di Travica

16-18 In rete l’attacco dalla seconda linea di Rychlicki

15-18 Vincente Juantorena da zona 4 contro il muro a tre

15-17 Errore al servizio Perugia

15-16 Mano out un po’ rischioso di Plotnytskyi da zona 4

14-16 Tocco vincente di Leal a scavalcare il muro da zona 4

14-15 Errore al servizio Civitanova

13-15 Errore al servizio Leon

13-14 Vincente Ter Horst da zona 4 contro il muro a uno

12-14 Pipe splendida di Juantorena

12-13 Vincente Leon da zona 4

11-13 Murooooooooooooo Leaaaaaaaaal

11-12 Errore di Leon

11-11 Errore al servizio Perugia

11-10 Vincente Leon da zona 4

10-10 Errore al servizio Perugia

10-9 Murooooooooooooooooo Leoooooooooooon

9-9 Mano out da zona 4 di Plotnytskyi

8-9 Mano out di Juantorena da zona 4

8-8 La parallela di Plotnytskyi da zona 4

7-8 Mano out di Juantorena da zona 4. Break di 4-0 per Civitanova

7-7 Diagonale vincente di Rychlicki da seconda linea

7-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leaaaaaaaaaaaaal

7-5 Errore al servizio Perugia

7-4 Ter Horst vincente da seconda linea

6-4 Muroooooooooooooooo Plotnyskiy

5-4 Primo tempo Russo

4-4 Sulle mani del muro Leal da zona 4

4-3 Primo tempo Russo

3-3 Murooooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiii

3-2 Errore al servizio Civitanova

2-2 Diagonale da zona 4 di Rychlicki

2-1 Tocco di seconda intenzione di Travica

1-1 Out il servizio di Perugia

1-0 Subito spettacolo incredibile!!! Azione di un minuto chiusa dal primo tempo di Solè

17.29: Tutto confermato a Civitanova e anche in casa Perugia

17.28: Vedremo tra poco se ci sono novità negli starting seven

17.27: Squadre schierate in campo. Premiato Leon con il Premio Gazzetta e Solè come MVP delle semifinali

17.25: Perugia risponderà con Travica in regia, Ter Horst opposto, i centrali Russo e Solè e le bande Leon e Plotnytskyi con Colaci libero.

17.23: La Lube schiererà De Cecco in regia, Rychlicki opposto, le bande Leal e Juantorena, i centrali Simon e Anzani e Balaso libero

17.20: A sparigliare le carte potrebbe esserci il fattore Atanasijevic che potrebbe tornare titolare, dopo mesi di panchina forzata, per cercare di ottenere l’ultimo successo nelle file di Perugia.

17.17: C’è grande curiosità per vedere all’opera di queste due grandi protagoniste della stagione italiana per capire chi è più in salute al momento. Si preannuncia un grande spettacolo

17.13: Rispetto all’ultima finale disputata, quella di Coppa Italia a Casalecchio a gennaio, sono cambiate tante cose, a partire dalla guida tecnica dei marchigiani, affidata a Gianlorenzo Blengini che ha preso il posto di Fefè De Giorgi

17.10: In semifinale i marchigiani, come da programma, hanno faticato di più a piegare la resistenza di Trento, rispetto a quanto non abbia dovuto soffrire Perugia contro la rivelazione Monza

17.07: In campo al PalaBarton alle 17.30 Sir Safety Perugia e Lube Civitanova. La serie si disputa al meglio delle cinque gare con eventuale bella in casa di Perugia che ha vinto la regular season.

17.04: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Gara1 della finale scudetto di Superlega Maschile 2020/2021

