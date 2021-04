LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket in DIRETTA: ultimo match per definire il tabellone dei playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Anadolu Efes, match valido per la trentaquattresima e ultima giornata della regular season dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

L’AX Armani Exchange Milano ha già guadagnato l’accesso ai playoff, quello che era considerato l’obiettivo minimo stagionale. La sfida di stasera sarà però fondamentale per definire il piazzamento nella griglia della post-season: la vittoria di ieri del Real Madrid sul campo del Fenerbahce ha semplificato i calcoli, dal momento che ora l’Olimpia è in bilico tra la quarta e la quinta posizione (escluse le opzioni sesto e settimo posto). Attualmente i biancorossi sono quarti con il record di 20-13 e con una vittoria contro l’Efes si confermerebbero lì ottenendo il vantaggio del fattore campo al primo turno dei playoff. In caso di sconfitta, invece, bisognerebbe guardare al risultato del match tra Barcellona e Bayern Monaco, poiché i tedeschi avrebbero la possibilità di superare i meneghini.

Dopo il successo di ieri per il CSKA Mosca, l’Efes è invece già certo di concludere la regular season al terzo posto. E’ un momento di forma particolarmente positivo per la squadra allenata da Ergin Ataman, che proviene da undici vittorie nelle ultime dodici partite disputate. All’andata, però, Milano riuscì ad imporsi con il punteggio di 69-72: farlo di nuovo sarebbe una grandissima iniezione di fiducia in vista della fase calda della stagione.

La palla a due del match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo