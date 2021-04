Missione compiuta da parte dell’Olimpia Milano, che domina al Forum contro l’Anadolu Efes e si prende il quarto posto in classifica che vale il fattore campo nei playoff. La squadra di Messina si impone nettamente per 98-75 al termine di una partita sempre controllata. Le motivazioni erano certamente diverse con Milano che aveva un obiettivo, mentre i turchi erano già certi del terzo posto.

I trascinatori della serata sono Shavon Shields e Kevin Punter, che mettono a referto rispettivamente 19 e 18 punti. Ottima la prova anche di Sergio Rodriguez, che arriva in doppia cifra negli assist (10). Da segnalare anche i rientri positivi di Malcolm Delaney (7) e Jeremy Evans (10). Per l’Efes il migliore è stato Rodrigue Beaubois con 15 punti.

Tripla in apertura di Pleiss, ma Milano replica con Micov e LeDay (8-3). Attacchi che viaggiano a vele spiegate e la partita resta punto a punto (14-13). Messina manda in campo Jeremy Evans e l’americano propizia con alcuni voli sopra il ferro il parziale milanese, che vale il +10 alla prima sirena (29-19). Shields è caldissimo e lancia Milano sul +15 (36-21) ad inizio secondo quarto. Micic prova ad accorciare, ma ancora il volo di Evans al ferro vale il nuovo +15. Il finale vede una serie di triple, l’ultima di Pleiss per il 49-39 per l’Olimpia all’intervallo.

Ottimo avvio di Milano anche al rientro dagli spogliatoi, con la squadra di Messina che si mantiene sulla doppia cifra di vantaggio. Micic firma la tripla del 7 (55-48), ma Punter firma sei punti consecutivi e spinge nuovamente indietro i turchi. Shields e Rodriguez bruciano la retina dall’arco e poi ci pensa anche Brooks sulla sirena per il +22 (78-56) con cui Milano si presenta negli ultimi dieci minuti.

Gli ultimi dieci minuti sono di pura amministrazione per l’Olimpia, che non alza mai il piede dall’acceleratore e continuare a macinare punti (86-63). Messina ha il tempo di ruotare i suoi giocatori anche in vista del big match di domenica contro Brindisi. Al Forum finisce 98-75 e Milano festeggia il quarto posto ed il fattore campo nei playoff.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – ANADOLU EFES ISTANBUL 98-75 (29-19, 20-20, 29-17, 20-19)

Milano: Punter 18, LeDay 15, Micov 10, Moraschini, Rodriguez 7, Tarczewski 4, Biligha 2, Delaney 7, Shields 19, Brooks 6, Evans 10, Datome

Efes: Larkin 6, Beaubois 15, Singleton 12, Balbay 4, Gecim 2, Sanli 2, Moerman 5, Tuncer 2, Pleiss 11, Micic 8, Anderson 6, Dunston 2

