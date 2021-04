LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 98-75, Eurolega basket in DIRETTA: larga vittoria e quarto posto per i meneghini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.19 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie e buon proseguimento di serata!

22.17 Il top scorer del match è Shavon Shields, che chiude con 19 punti (di cui 14 nel primo tempo). Bene anche Kevin Punter (18 punti), mentre Sergio Rodriguez chiude con 10 assist a referto.

22.15 Vittoria molto più facile del previsto per l’Olimpia Milano che batte l’Anadolu Efes Istanbul per 98-75 e chiude la regular season di Eurolega al quarto posto. Gara dominata dai meneghini che avranno il vantaggio del fattore campo ai quarti di finale; ancora da scoprire l’avversario, che dipenderà dall’esito di Barcellona-Bayern Monaco.

FINALE: Olimpia Milano-Anadolu Efes 98-75

98-75 Il canestro di Pleiss è l’ultimo del match.

98-73 Altri due punti di Singleton.

98-71 Tripla di Singleton.

98-68 2/2 di LeDay, addirittura +30 Milano!

96-68 Ancora LeDay dall’arco!

93-68 LeDay da tre! Partita finita da un pezzo.

90-68 2/2 in lunetta di LeDay.

88-68 Tripla di Singleton.

TV Timeout.

86-65 Due punti anche per Balbay.

86-63 Rodriguez firma sesto e settimo punto della sua partita.

84-63 Si iscrive al match anche Gecim.

84-61 Punter scrive il +23.

82-61 Pleiss completa il gioco da tre punti.

82-60 Pleiss a segno con la mano mancina e subendo il fallo.

82-56 2/2 in lunetta per Delaney.

80-56 Assist di Shields, segna Tarczewski.

FINE TERZO QUARTO: Olimpia Milano-Anadolu Efes 78-56

78-56 BROOOOKS A FIL DI SIRENAAAA! +22 Milanoo!

0/2 in lunetta per Moermon.

75-56 Rodriguez alza, Tarczewski accomoda nella retina.

73-56 Tripla di Beaubois.

73-53 Intercetto di Shields che va poi a schiacciare in solitaria.

71-53 ANCHE IL CHACHO DALL’ARCO! Milano sempre più vicina al quarto posto!

68-53 SHIELDS CON LA TRIPLA! Ancora +15 Olimpia!

65-53 Tripla di Beaubois.

65-50 Punter aiutato da vetro e ferro.

63-50 Rodriguez dalla media distanza.

61-50 Primi punti del match per Sanli.

61-48 CHE BOMBA DI PUNTER!

58-48 3/3 di Punter in lunetta.

55-48 Micic serve Singleton in angolo: arriva la tripla del -7.

55-45 Gran canestro di Micic.

55-43 Tutto facile per Delaney.

53-43 Rubata e canestro di Micic.

53-41 Penetrazione vincente di Delaney.

51-41 2/2 ai liberi per Larkin.

51-39 Rimbalzo offensivo e canestro per Evans.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.28 Ci fermiamo per qualche minuto in occasione dell’intervallo. A tra poco per la ripresa!

21.26 A livello individuale da segnalare il primo tempo prorompente di Shavon Shields, autore di 14 punti. In doppia cifra anche Vladimir Micov (10 punti), mentre Sergio Rodriguez si è fatto apprezzare in cabina di regia con 7 assist.

21.23 Gran primo tempo dell’Olimpia Milano che è in vantaggio di 10 punti all’intervallo contro l’Efes. Attacco esplosivo, i meneghini vedono il quarto posto. Nell’altro match che interessa all’Armani il Bayern è avanti per 22-29 a Barcellona a fine primo quarto.

FINE PRIMO TEMPO: Olimpia Milano-Anadolu Efes 49-39

49-39 Tripla di Pleiss dall’angolo sulla sirena.

49-36 Risposta immediata di Jeff Brooks!

46-36 Singleton riceve dall’arco e piazza la tripla del -10.

46-33 2/2 in lunetta di Singleton.

46-31 JEREMY EVAAANS! Che esplosività! Si lancia sul tiro sbagliato da Micov e lo corregge al volo!

44-31 Riprende a segnare Shavon Shields.

42-31 Altro assist di Micic, primi due punti per Tuncer.

42-29 Micov sigla il +13.

40-29 Punter ristabilisce la doppia cifra di margine.

38-29 Penetrazione vincente di Micic.

38-27 Micic segna il primo canestro della sua partita.

38-25 2/2 ai liberi per LeDay.

Timeout televisivo in corso.

36-25 Clamoroso canestro di Dunston in precario equilibrio.

36-23 Micic penetra nella difesa milanese e offre a Singleton una comoda schiacciata.

36-21 1/2 in lunetta per Delaney.

35-21 Shields è inarrestabile! Entra in area e alza la parabola vincente, aiutato anche dal ferro.

33-21 Ancora Shields, decisamente on fire!

31-21 Shields è caldissimo e ristabilisce la doppia cifra di margine.

29-21 Larkin penetra facilmente nella difesa di casa.

FINE PRIMO QUARTO: Olimpia Milano-Anadolu Efes 29-19

29-19 ANCORA L’ASSE CHACHO-EVANS! Gran conclusione di un gran primo quarto per l’Olimpia!

27-19 Ancora Shields col piazzato in uscita dalla rimessa!

25-19 Shields fa saltare il diretto avversario e va a segno dalla media distanza.

23-19 2/2 di Beaubois ai liberi.

23-17 Ancora alley-oop sull’asse Rodriguez-Evans!

21-17 Tabellata di Beaubois.

21-15 Shields penetra nell’area ospite e segna col layup.

19-15 Rodriguez alza, Evans si appende al ferro! Timeout Efes.

17-15 Micov da treee!

14-15 Assist di Anderson, comodo layup per Larkin.

14-13 Punter alza ancora la parabola, il ferro lo aiuta.

12-13 Moerman a segno dal post basso.

12-11 Punter sfida la difesa turca e alza la parabola vincente.

10-11 Micov accorcia subito le distanze.

8-11 Ottima circolazione di palla dell’Efes, Moerman solo in angolo non sbaglia.

8-8 Anderson pareggia i conti segnando dall’arco.

8-5 Altra tripla per l’Olimpia! Stavolta a trovare la retina dal perimetro è LeDay!

5-5 Beaubois a segno dalla media distanza.

5-3 LeDay porta a spasso Pleiss e offre a Micov una tripla che il serbo non può sbagliare.

2-3 Bella risposta di Kevin Punter.

0-3 A stappare il match è la tripla di Pleiss.

INIZIO MATCH

20.43 QUINTETTO MILANO – Punter, Delaney, Micov, LeDay, Tarczewski.

20.42 QUINTETTO EFES – Larkin, Beaubois, Moerman, Anderson, Pleiss.

20.40 Le squadre hanno ultimato la fase di riscaldamento, quasi tutto pronto al Forum.

20.35 All’andata Milano riuscì ad imporsi con il punteggio di 69-72: farlo di nuovo sarebbe una grandissima iniezione di fiducia in vista della fase calda della stagione.

20.30 Dopo il successo di ieri del CSKA Mosca, invece, l’Efes è invece già certo di concludere la regular season al terzo posto. E’ un momento di forma particolarmente positivo per la squadra allenata da Ergin Ataman, che proviene da undici vittorie nelle ultime dodici partite disputate.

20.25 Ieri il netto successo del Real Madrid sul campo del Fenerbahce ha delineato ulteriormente la situazione in chiave playoff, mentre oggi bisogna fare attenzione al match tra Barcellona e Bayern Monaco, dal momento che i tedeschi in caso di vittoria potrebbero superare i lombardi.

20.20 Stasera si decide il piazzamento playoff dell’AX Armani Exchange, che è in bilico tra la quarta e la quinta posizione. In caso di vittoria i meneghini si confermerebbero quarti, ottenendo il vantaggio del fattore campo al primo turno della post-season.

20.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Anadolu Efes, match valido per la trentaquattresima e ultima giornata della regular season dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Anadolu Efes, match valido per la trentaquattresima e ultima giornata della regular season dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

L’AX Armani Exchange Milano ha già guadagnato l’accesso ai playoff, quello che era considerato l’obiettivo minimo stagionale. La sfida di stasera sarà però fondamentale per definire il piazzamento nella griglia della post-season: la vittoria di ieri del Real Madrid sul campo del Fenerbahce ha semplificato i calcoli, dal momento che ora l’Olimpia è in bilico tra la quarta e la quinta posizione (escluse le opzioni sesto e settimo posto). Attualmente i biancorossi sono quarti con il record di 20-13 e con una vittoria contro l’Efes si confermerebbero lì ottenendo il vantaggio del fattore campo al primo turno dei playoff. In caso di sconfitta, invece, bisognerebbe guardare al risultato del match tra Barcellona e Bayern Monaco, poiché i tedeschi avrebbero la possibilità di superare i meneghini.

Dopo il successo di ieri per il CSKA Mosca, l’Efes è invece già certo di concludere la regular season al terzo posto. E’ un momento di forma particolarmente positivo per la squadra allenata da Ergin Ataman, che proviene da undici vittorie nelle ultime dodici partite disputate. All’andata, però, Milano riuscì ad imporsi con il punteggio di 69-72: farlo di nuovo sarebbe una grandissima iniezione di fiducia in vista della fase calda della stagione.

La palla a due del match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo