17.33 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.

17.32 Servizio decisivo anche quest’oggi, in particolar modo per il russo: 5 doppi falli per parte e due ace per entrambi i giocatori. 3 break subiti per Musetti che non ha sfruttato 4 chance di break sul servizio di Karatsev. 63% di punti con la prima per Musetti che ha ottenuto il 47% dei punti invece con la seconda: il classe 1993 invece ha vinto il 78% di punti con il servizio mentre con la seconda battuta la percentuale scende al 52%. 58 punti vinti per Musetti contro i 74 del russo su 132 punti totali.

17.29 Restate con noi per leggere le statistiche del match.

17.28 Aslan Karatsev batte Lorenzo Musetti 6-3 6-4 al termine di un match durato un’ora e trenta minuti. Il russo ottiene il secondo turno contro Stefanos Tsitsipas che ha avuto un bye al primo turno. Il classe ’93 oggi è semplicemente ingiocabile e domina sia l’azzurro che la pioggia che ha interrotto i match per quasi 5 ore. Il semifinale degli AO 2021 riesce a non dare punti di riferimento all’avversario grazie a un gioco offensivo e in continua spinta, brekkando nel primo e decimo gioco del primo parziale e nel decimo game del secondo set. Il russo raggiunge virtualmente la posizione #26 mentre il carrarese la #83.

FINE SECONDO SET

4-6 GAME SET AND MATCH ASLAN KARATSEV! Dominio del russo.

15-40 Gran prima esterna dell’azzurro.

0-40 TRE MATCH POINT KARATSEV! Altro diritto in rete di Musetti in uscita dal servizio.

0-30 Karatsev sale in cattedra con il diritto lungolinea e chiude il punto con lo smash.

0-30 Doppio fallo di Musetti: rettifica dell’arbitro e il gioco si ripete.

0-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI KARATSEV! Il russo approfitta del rovescio centrale di Musetti.

4-5 Nessun problema per il russo nonostante siano andati ai vantaggi.

AD-40 Servizio potente esterno di Karatsev.

40-40 In rete il diritto a sventaglio di Karatsev in uscita dal servizio: risposta profonda di Musetti.

40-30 Lunga la risposta dell’azzurro.

30-30 Altro passante di Musetti: game fondamentale.

30-15 Buona prima del russo.

15-15 Diritto in corridoio in recupero dell’azzurro dopo il diritto diagonale di Karatsev in uscita dal servizio.

0-15 Gran passante di diritto di Musetti sull’attacco corto di Karatsev che aveva attaccato la rete.

4-4 Nessun problema dell’azzurro al servizio: game molto rapidi sin qui.

40-15 Ottima prima esterna di Musetti.

30-15 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

15-15 L’azzurro vince lo scambio più lungo del match sulla diagonale di diritto.

0-15 Risposta profonda di Karatsev: lento Musetti in uscita dal servizio.

3-4 Musetti non trova continuità da fondocampo dopo le bordate di Karatsev.

40-15 Scambio durissimo vinto da Karatsev dal lato del rovescio: ennesimo angolo diagonale incredibile del russo.

30-15 Servizio e rovescio del russo.

15-15 Scappa via il diritto a sventaglio di Karatsev in uscita dal servizio.

15-0 Si ferma sul nastro la risposta dell’azzurro.

3-3 Musetti resta in scia del classe ’93.

40-15 In corridoio la risposta di Karatsev.

30-15 Servizio potente di Musetti con la seconda.

15-15 Lunga la risposta del russo.

0-15 Gran risposta profonda e aggressiva di diritto di Karatsev.

2-3 Karatsev sin qui ingiocabile al servizio.

40-30 Doppio fallo del russo.

40-15 Servizio e diritto diagonale del russo.

30-15 In corridoio il rovescio di Karatsev in uscita dal servizio.

30-0 Scappa via il diritto in risposta di Musetti.

15-0 Servizio e diritto di Karatsev.

2-2 Musetti si salva nel proprio gioco annullando tre palle break e trova la smorzata vincente decisiva.

AD-40 SI FERMA SUL NASTRO LA VOLEE DI KARATSEV! Musetti ha compiuto un gran recupero con il rovescio.

40-40 Altra risposta lunga del russo.

30-40 Altra prima esterna vincente di Musetti.

15-40 Scappa via il diritto in risposta di Karatsev.

0-40 TRE PALLE BREAK KARATSEV! Il russo sale in cattedra con il diritto in risposta e chiude sottorete con la volée di rovescio.

0-30 In corridoio il rovescio lungolinea di Musetti in uscita dal servizio.

0-15 Palla corta deliziosa di Karatsev dopo un gran diritto lungolinea ad aprirsi il campo.

1-2 Karatsev vince la diagonale di diritto e resta imbattuto al turno di servizio.

40-30 Lungo il diritto di Karatsev dal centro del campo in uscita dal servizio.

40-15 Servizio e diritto di Karatsev che chiude a volo sottorete.

30-15 Ottima prima del russo.

15-15 Fuori giri il diritto a sventaglio di Karatsev in uscita dal servizio.

15-0 Ottima prima del classe 1993.

1-1 Musetti non ha particolari problemi al servizio: parità nel set.

40-30 Doppio fallo di Musetti.

40-15 Buona risposta diagonale vincente di Karatsev.

40-0 Servizio esterno di Musetti.

30-0 Buona prima del classe 2002.

15-0 Servizio e diritto di Musetti.

0-1 Servizio a zero di Karatsev che trova il diritto a sventaglio vincente.

40-0 Gran prima del russo.

30-0 Servizio e diritto a sventaglio lungolinea del russo che attacca la riga e chiude con la volée di diritto comoda.

15-0 Serve&volley vincente di Karatsev.

INIZIO SECONDO SET

16.45 Aslan Karatsev vince il primo parziale per 6 giochi a 3 a cavallo di quasi 5 ore di interruzione dall’inizio del match. Dopo il 4-3 ottenuto nella prima parte, con il break di inizio match, ottiene quello decisivo nel nono gioco. Male Musetti sin qui vittima del gioco offensivo del russo.

FINE PRIMO SET

3-6 PRIMO SET KARATSEV! DOPPIO FALLO MUSETTI!

30-40 Ottima prima di Musetti.

15-40 DUE PALE BREAK KARATSEV! Gran risposta del russo.

15-30 Risposta aggressiva di Karatsev con il diritto diagonale e chiusura a rete con la volée di diritto.

15-15 Primo punto di Musetti al rientro in campo: scappa via il rovescio di Karatsev.

0-15 Gran risposta profonda del classe 1993.

3-5 Nessun problema al ritorno in campo per Karatsev che vince il gioco a zero.

40-0 Servizio e diritto del classe ’93.

30-0 Prima vincente del russo.

15-0 Il russo riprende da dove si era interrotto: gran diritto diagonale da fondocampo.

3-4 Si ricomincia: batte Aslan Karatsev!

16.36 Si riparte dal 4-3 in favore del russo che riprenderà al servizio: sono passate quasi 4 ore dall’ultimo punto giocato.

16.34 Giocatori nuovamente in campo! Al via il riscaldamento: forse si riparte.

16.32 Sul campo 11 infine, nella programmazione fatta nuovamente ad hoc considerando la pioggia, giocheranno prima Tommy Paul contro Pedro Martinez e poi Jeremy Chardy contro Alexander Bublik.

16.29 Infine, sul campo che peraltro è parzialmente al coperto, dovrebbero giocare Guido Pella contro la wild card Lucas Pouille. Sul campo 9 giocheranno gli altri due italiani: Salvatore Caruso contro Lucas Catarina e Marco Cecchinato contro Dominik Koepfer.

16.26 Sul campo 2 invece rientreranno prima Alex de Minaur contro Alejandro Davidovich Fokina, con lo spagnolo avanti 6-4 4-4. A seguire il nostro Thomas Fabbiano contro Hubert Hurkacz reduce dalla vittoria a Miami con Jannik Sinner.

16.23 Sul Court des Princes invece giocheranno prima John Millman e Ugo Humbert, con l’australiano avanti di un set. A seguire, scenderanno in campo Evans vs Lajovic e poi Grigor Dimitrov contro Jan-Lennard Struff.

16.20 Dunque, ricapitolando, sul Court Rainier III si ripartirà dal 4-3 in favore di Aslan Karatsev contro Lorenzo Musetti: a seguire Felix Auger-Aliassime contro Cristian Garin e poi il detentore del titolo Fabio Fognini contro Miomir Kecmanovic.

16.17 Anche sugli altri campi i raccattapalle stanno rimuovendo i teloni e sistemando i campi per ripartire.

16.15 Si muove qualcosa sul Campo Centrale: stanno togliendo i teloni dal campo dato che ha smesso di piovere.

16.00 Intanto arrivano novità dall’organizzazione: alle 16.30 dovrebbe riprendere il gioco sui campi considerando che ha smesso di piovere. Rinviati tutti i doppi mentre confermati i programmi sui due campi principali con in programma sino al terzo match di giornata: Caruso e Cecchinato invece sul campo 9.

15.30 Come riportato da LiveTennis, il prossimo aggiornamento avverrà alle 16.30 ma non si giocherà prima delle 17.

15.00 C’è attesa per scoprire la decisione dell’organizzazione a proposito dei match odierni. Secondo le previsioni meteo, dovrebbe piovere fino alle 21.30.

14.30 In attesa di capire di più e di possibili schiarite, non si dovrebbe scendere in campo prima delle 15.30.

14.00 Nessuna novità dal Monte Carlo Country Club su cui continua a piovere ininterrottamente: dovrebbero esserci schiarite nelle prossime ore.

13.30 Non ci sono novità provenienti dal Principato di Monaco. Bisognerà capire se si riusciranno a completare i match in programma quest’oggi.

13.00 Alex de Minaur e Alejandro Davidovich Fokina si rifiutano di giocare sul campo 2 dove la direzione del torneo aveva installato una mezza copertura provvisoria. Tante pozzanghere e un campo quasi inagibile sono i motivi per cui anche sul campo 2 non si gioca. Lo spagnolo conduce 6-4 il primo set e nel secondo set sono in parità sul 4-4.

12.30 Match ancora sospesi causa pioggia sul Principato. Vi aggiorneremo costantemente appena ci sono novità.

12.25 Tra gli altri italiani in campo, Thomas Fabbiano scenderà in campo contro Hubert Hurkacz come terzo match sul Campo dei Principi. L’azzurro sfida il primo campione 1000 della stagione.

12.20 Sul campo di Lorenzo Musetti scenderà in campo a seguire Fabio Fognini contro Miomir Kecmanovic per difendere il titolo del 2019. L’anno scorso il torneo non si è disputato per il Covid-19.

12.15 Melo e Rojer sono sul 3-3 contro la coppia formata da Ram e Salisbury. Il campo 11 vede invece protagonisti il duo greco formato dagli Tsitsipas in vantaggio 5-4 contro Krawietz e Tecau.

12.10 Sul campo 2 invece si stavano dando battaglia Alex de Minaur e Alejandro Davidovich Fokina con lo spagnolo in vantaggio 6 giochi a 4. In campo anche due doppi sui campi 9 e 11.

12.05 L’altra partita in corso sul Campo dei Principi è quella tra John Millman e Ugo Humbert: l’australiano conduce un set a zero per 6 giochi a 3.

12.00 Piove a dirotto sul Principato: match che dunque riprenderà appena ci saranno le giuste condizioni.

11.54 Partita sospesa momentaneamente a causa della pioggia: giocatori comunque in campo.

3-4 Altra risposta lunga di Karatsev: si gioca sul servizio del russo.

40-30 Scappa via il rovescio diagonale di Karatsev.

30-30 Terzo doppio fallo del classe 2002.

30-15 Risposta in rete di Karatsev: intanto comincia a piovere a Montecarlo!

15-15 Buona prima dell’azzurro.

0-15 Servizio e diritto di Musetti: scappa via il colpo dell’italiano.

2-4 Game durissimo vinto dal russo dopo quasi 10 minuti di continui ribaltamenti nel punteggio: annullate quattro chance di break all’azzurro.

AD-40 Ottima prima di Karastev.

40-40 Risposta profonda dell’azzurro: lento Karatsev in uscita dal servizio.

AD-40 Servizio e diritto a sventaglio del classe ’93.

40-40 Bravissimo Musetti a spinge da fondocampo: scambio durissimo vinto dall’italiano.

AD-40 ROVESCIO PAZZESCO DI KARATSEV! Difesa clamorosa del russo che regge le bordate di Musetti e chiude con il rovescio diagonale dopo quello di Musetti.

40-40 Karatsev domina da fondocampo con il diritto: gran colpo lungolinea del russo.

40-AD L’azzurro spinge con il diritto in risposta.

40-40 Altra grande prima di Karatsev.

40-AD ALTRA CHANCE MUSETTI! Scappa via il diritto di Karatsev sul colpo lungolinea del carrarese.

40-40 Gran prima del russo.

30-40 Servizio e diritto del russo: chiusura con lo smash.

15-40 DUE PALLE BREKA MUSETTI! Gran risposta profonda di diritto.

15-30 PRODEZZA DI MUSETTI CON IL LOB IN RECUPERO! Il russo aveva optato per una palla corta ma l’azzurro si supera.

15-15 Diritto in rete nel momento dello spostamento dell’azzurro.

0-15 Doppio fallo del classe ’93.

2-3 Musetti resiste al servizio ma resta un break di differenza.

AD-40 Sul nastro la risposta del russo.

40-40 Rovescio vincente in avanzamento di Karatsev sulla palla corta prevedibile di Musetti.

AD-40 Servizio e diritto di Musetti che poi chiude con lo smash dopo essere stato chiamato a rete.

40-40 Non trova continuità l’azzurro: altro diritto lungo in uscita dal servizio.

AD-40 Servizio e diritto lungolinea di Musetti dopo il colpo diagonale ad aprirsi il campo.

40-40 In rete il diritto di Musetti in uscita dal servizio.

40-30 Si ferma sul nastro la palla corta del russo dopo l’accelerazione di diritto di Karatsev.

30-30 Altro passante incredibile da fondocampo di Karatsev in diagonale.

30-15 Ottima risposta di diritto di Karatsev.

30-0 In difficoltà il russo con il diritto sul rovescio profondo dell’azzurro.

15-0 Lungo il rovescio del russo in risposta.

1-3 Karatsev si complica la vita ma alla fine vince il game al servizio.

AD-40 Scappa via il rovescio in back di Musetti che perde la diagonale di rovescio dominata da Karatsev.

40-40 DOPPIO FALLO KARATSEV!

40-30 Scappa via il diritto di Karatsev dal centro del campo: Musetti prova ad entrare nello scambio.

40-15 Seconda esterna del russo: lunga la risposta di Musetti.

30-15 Ottima prima di Karatsev.

15-15 Servizio e diritto del russo: scappa via la soluzione incrociata.

150 Ace esterno di Karatsev.

1-2 Scappa via la risposta di Karatsev; bravo l’azzurro ad annullare 4 chance di break.

AD-40 Gran prima di Musetti.

40-40 Gran prima di servizio dell’azzurro.

40-AD Primo vero scambio del match vinto ancora da Karatsev con il rovescio diagonale ma Musetti prova a variare da fondocampo.

40-40 Larga la risposta di Karatsev sulla seconda dell’azzurro.

40-AD Karatsev ammattisce Musetti con le accelerazioni di rovescio: terza chance di break.

40-40 CHE RISPOSTA DI KARATSEV! Fuori di pochissimo il tentativo del russo.

30-40 Serve&volley efficace di Musetti che chiude con il passante di diritto.

15-40 DUE PALLE BREAK KARATSEV! Altro doppio fallo del classe 2002.

15-30 Karatsev trova colpi profondissimi con il diritto: Musetti deve accorciare la propria posizione.

15-15 Doppio fallo di Musetti.

15-0 Buona prima centrale del carrarese.

0-2 Avvio molto difficoltoso per l’azzurro che non trova il campo.

40-30 Servizio e diritto di Karatsev.

30-30 Gran prima esterna di Karatsev.

15-30 Altro doppio fallo del russo.

15-15 Doppio fallo del russo.

15-0 Servizio e rovescio del russo: Karatsev chiude sottorete con la volée di rovescio.

0-1 BREAK KARATSEV! Grande inizio del russo: Musetti poco reattivo in avvio.

0-40 TRE PALLE BREAK KARATSEV! Partenza incredibile del classe 1993.

0-30 Ottimo rovescio diagonale del russo.

0-15 Ottima risposta di Karatsev con il diritto.

0-0 Si comincia a Montecarlo! Batte Lorenzo Musetti.

INIZIO PRIMO SET

11.08 Aslan Karatsev ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.

11.07 Al via il riscaldamento.

11.06 Gli stessi 4 italiani in top30 citati poco fa sono tra i primi 20 nella corsa verso Torino: Jannik Sinner al momento andrebbe alle Finals essendo al settimo posto mentre Berrettini è 14°, Sonego 16° e Fognini è 20esimo.

11.05 Giocatori in campo!

11.04 Gran momento per il tennis italiano: al via nel main draw di Montecarlo ci sono ben 9 tennisti azzurri, dove spiccano 4 presenze in Top30 tra Matteo Berrettini, il detentore del titolo Fabio Fognini, Jannik Sinner e la new entry Lorenzo Sonego.

11.02 Terza apparizione in un Masters1000 per Lorenzo Musetti dopo la cavalcata di Roma dello scorso anno, uscendo agli ottavi di finale partendo dalle qualificazioni, e dopo Miami 2021 dov’è uscito al terzo turno contro Marin Cilic.

11.00 Prima del successo di Dubai contro Lloyd Harris, battendo ai quarti di finale Jannik Sinner, il russo ha raggiunto gli ottavi in Qatar contro Dominic Thiem e vinto la finale di doppio in coppia con Andrej Rublev.

10.58 Il classe 1993, oltre al torneo strepitoso in Australia perdendo contro Novak Djokovic in semifinale, ha disputato l’ATP Cup con la Russia, poi vincitrice con l’Italia in finale. Il russo ha disputato solo match di doppio, perdendo ogni incontro.

10.56 Il russo entra in tabellone a Montecarlo per la prima volta in carriera ed è reduce dall’eliminazione al secondo turno a Miami contro Sebastian Korda dopo aver vinto con Michail Kukuskin all’esordio.

10.54 Il russo nella corsa verso le Finals di Torino è sesto in classifica grazie soprattutto ai risultati ottenuti a Melbourne, con la semifinale degli Australian Open, e a Dubai con il torneo conquistato.

10.52 Aslan Karatsev invece deve riprendersi il best ranking: con la vittoria a Cagliari, Lorenzo Sonego ha ottenuto la posizione #28 e quindi il russo è scivolato al #29. Il russo oggi, in caso di vittoria, si avvicinerebbe alla posizione #26.

10.50 Una clamorosa vittoria finale proietterebbe l’azzurro addirittura in top30. Nella Race to Turin invece, l’azzurro è alla posizione #22 e oggi potrebbe entrare anche in top20 con le giuste combinazioni.

10.48 In caso di vittoria odierna, l’azzurro, che è già virtualmente #83 al mondo pur non avendo ancora giocato, entrerebbe in top80 nei pressi della 78esima-77esima posizione. Ovviamente il percorso è fitto di insidie e c’è un’importante concorrenza in classifica.

10.46 Grazie al risultato ottenuto a Cagliari, Lorenzo Musetti ha migliorato ancor di più il proprio best ranking: dalla posizione #90, da oggi è #84 al mondo.

10.44 Il classe 2002 ha raggiunto i quarti di finale in Sardegna dopo la lezione di tennis inflitta a Dennis Novak al debutto e dopo la battaglia terminata al terzo set contro Daniel Evans.

10.42 Lorenzo Musetti in Sardegna non ha migliorato la semifinale di ottobre 2020 quando perse sempre da Laslo Djere, a cui ha strappato in entrambi i casi un set, gli unici fino agli atti conclusivi raggiunti dal serbo.

10.40 Il successo di ieri dell’azzurro ha permesso all’Italia di vincere il 70° titolo ATP della nostra Storia, di cui 50 su terra rossa. In generale sono 170 le finali azzurri. Lorenzo Sonego ha vinto il secondo successo nel circuito dopo Antalya 2019 e la sconfitta a Vienna 2020.

10.38 Lorenzo Musetti è reduce dai quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari dove ha perso contro Laslo Djere che è stato sconfitto da Lorenzo Sonego ieri in finale. Il torinese ha ottenuto la doppietta dopo il successo anche in doppio con Andrea Vavassori.

10.36 Chi vince la sfida di primo turno, sfiderà al match successivo il greco Stefanos Tsitsipas: in caso di vittoria, Lorenzo Musetti potrebbe avere la possibilità di ottenere la rivincita dopo la sconfitta in semifinale ad Acapulco.

10.34 Il primo match giornaliero sul Campo Centrale però potrebbe subire dei ritardi considerando il tempo monegasco: è nuvoloso al momento con vento a 6 km/h. Sarà una settimana molto imprevedibile sotto questo punto di vista dando un’occhiata alle previsioni.

10.32 Primo confronto di sempre per i due debuttanti del main draw del torneo del Principato di Monaco: si comincia all 11 sul Court Rainier III.

10.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Aslan Karatsev, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021.

Musetti-Karatsev, Masters1000 Montecarlo: programma, orario, tv, streaming – Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Lorenzo Musetti. Aslan Karatsev al 1° turno, poi Tsitsipas

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Aslan Karatsev, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Prima sfida di sempre tra il tennista azzurro e il russo: chi vince sfiderà al secondo turno uno tra Stefanos Tsitsipas che ha ricevuto un bye al primo turno. Match interessante tra due giocatori con due stili di gioco completamente differenti.

Nel festival dei 9 italiani nel Principato non poteva mancare Lorenzo Musetti: il golden boy italiano infatti ha ricevuto una wild card per il prestigioso torneo. L’azzurro vuole vincere anche per potersi giocare la rivincita della semifinale di Acapulco contro Stefanos Tsitsipas al turno successivo. Il carrarese è reduce dai quarti di finale di Cagliari, risultato grazie al quale ha raggiunto il best ranking alla posizione #84 al mondo: terzo Masters 1000 in carriera per l’italiano.

Aslan Karatsev torna in campo dopo il torneo di Miami dove ha raggiunto il secondo turno contro Sebastian Korda. Il semifinalista degli Australian Open 2021 ha appena perso una posizione dopo la vittoria di Lorenzo Sonego a Cagliari che gli ha permesso di diventare #28 al mondo. Primo main draw in un Masters 1000 per il russo che è reduce dal successo nell’ATP 500 di Dubai dove ha sconfitto un altro prodigio azzurro, o meglio Jannik Sinner.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Aslan Karatsev, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 11.00 sul Court Rainier III di Monaco al Monte Carlo Country Club. Buon divertimento!

Foto Alfredo Falcone – LaPresse