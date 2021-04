LIVE Milan-Genoa 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: pagelle e highlights. Vittoria pesante dei rossoneri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.35 Ecco le pagelle:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G. 5.5; Kalulu 5 (62′ Dalot 6), Kjaer 6, Tomori 5.5, Theo Hernandez 6; Bennacer 6.5 (73′ Tonali 5.5), Kessiè 6; Saelemaekers 6 (62′ Brahim Diaz 5), Calhanoglu 5.5 (88′ Krunic s.v.), Rebic 7.5; Leao 5.5 (62′ Mandzukic 6). All. Pioli 6.

GENOA (3-5-2): Perin 5.5; Goldaniga 6, Radovanovic 6, Masiello 6; Ghiglione 6 (56′ Biraschi 5.5), Strootman 5.5 (83′ Behrami s.v.), Badelj 6, Zajc 6, Cassata 5 (74′ Pandev 6.5); Destro 7 (56′ Pjaca 6), Scamacca 5 (74′ Shomurodov 5.5). All. Ballardini 5.

14.30 Partita combattuta ed equilibrata che viene vinta dai rossoneri con un pizzico di fortuna attraverso l’autogol di Scamacca di schiena dopo un corner rossonero.

93′ Fine della partita, Milan-Genoa 2-1.

91′ Milan asserragliato in questo finale di partita dal Genoa.

90′ Ci saranno tre minuti di recupero.

88′ Fuori Calhanoglu e dentro Krunic nel Milan.

86′ Donnarumma sbaglia e perde il pallone, Behrami si fa respingere due volte il tiro sulla linea.

84′ Fuori Strootman e dentro Behrami nel Genoa.

82′ Calhanoglu da fuori impegna Perin.

80′ Genoa che prova palla a terra ad arrivare al tiro.

78′ Pjaca a giro manda il pallone alto di pochissimo.

76′ Perin para un colpo di testa di Rebic.

74′ Fuori Scamacca e Cassata, dentro Shomurodov e Pandev nel Genoa.

72′ Fuori Bennacer e dentro Tonali nel Milan.

70′ Si preparano altri cambi nel Milan.

68′ Gooooooooooooooooool, autogol di Scamacca, angolo per il Genoa con l’attaccante che di schiena mette la palla nella propria porta, Milan-Genoa 2-1.

66′ Con Mandzukic il Milan prova alzare più palloni in area di rigore.

64′ Fuori Saelemaekers, Kalulu e Leao per Mandzukic, Brahim Diaz e Dalot nel Milan.

62′ Scamacca da fuori spaventa Donnarumma, pallone fuori di poco.

60′ Pjaca prova il tiro, pallone fuori.

58′ Ghiglione e Destro escono, Pjaca e Biraschi entrano nel Genoa.

56′ Calhanoglu da fuori non trova la porta.

54′ Milan che spinge vuole ritrovare il vantaggio.

52′ Punizione di Calhanoglu che si infrange sulla barriera.

50′ Rebic spreca una golosissima occasione da rete.

48′ Si riparte senza sostituzioni.

46′ Inizia la ripresa!

13.25 Primo tempo equilibrato che viene sbloccato da una perla di Rebic da fuori area, pareggio meritato di Destro dopo un corner perfetto di Zajc.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Fine del primo tempo, Milan-Genoa 1-1.

43′ Cross di Rebic che non trova Leao dentro l’area di rigore.

41′ Kessié ci prova di piatto ma sbaglia il tiro.

39′ Gooooooooooooooooooooool, Destroooooooooooooooo, calcio d’angolo perfetto di Zajc che trova Destro con un colpo di testa perfetto, Milan-Genoa 1-1.

37′ Si cominciano a scaldare gli uomini della panchina del Genoa.

35′ Strootman lancia Destro, ma il lancio dell’olandese è totalmente errato.

33′ Rebic dalla sinistra mette in mezzo per Leao, spazza Masiello.

31′ Genoa che prova a salire ma non riesce a trovare ancora spazi invitanti.

29′ Destro prova il tiro, Donnarumma risponde con i pugni.

27′ Goldaniga ammonito per fallo su Bennacer.

25′ Milan che guadagna campo, vuole arrivare al raddoppio.

23′ Kalulu anticipa Cassata posizionato sul secondo palo.

21′ Partita che ora si è velocizzata con ritmi alti.

19′ Leao chiama alla respinta Perin in tuffo!

17′ Genoa che prova la reazione offensiva.

15′ Gooooooooooooooool, Rebicccccccccccccc, da fuori area di sinistro il croato mette in rete sul secondo palo, Milan-Genoa 1-0.

13′ Perin chiede alla sua squadra di alzarsi.

11′ Tomori anticipa Destro lanciato in profondità.

9′ Ghiglione dalla destra per Zajc che non controlla.

7′ Genoa che alza il baricentro ma Cassata non trova Scamacca con il cross.

5′ Theo Hernandez prova il tiro con il sinistro, pallone fuori di molto.

3′ Possesso palla per il Milan, partita che parte a ritmi bassi.

1′ Inizia la partita!

12.26 Mancano cinque minuti all’inizio del match!

12.23 Nel 2021, solo Benevento, Cagliari, Parma e Torino hanno vinto meno incontri interni del Milan in Serie A (due su otto, completano due pareggi e quattro sconfitte).

12.19 Il Milan ha subito 21 gol in 15 gare interne di questo campionato; nella sua storia solo due volte in precedenza ne aveva incassati così tanti in casa a questo punto della stagione in Serie A: 22 nel 1932/33 e 27 nel 1941/42.

12.16 Sono sei i gol segnati dal Milan nel corso dei minuti di recupero in questo campionato, più di ogni altra squadra – dall’altra parte il Genoa ha incassato una sola rete superato il 90′ minuto di gioco, più solo di Fiorentina e proprio della squadra rossonera (entrambe a zero).

12.13 Theo Hernández ha preso parte a nove gol in questo campionato (quattro reti, cinque assist), eguagliando il suo rendimento dello scorso torneo – potrebbe diventare il primo difensore del Milan ad essere coinvolto in 10 gol in una stagione di Serie A da quando Opta raccoglie il dettaglio dei passaggi vincenti (dal 2004/05).

12.09 Dal suo esordio in Serie A nel 2019/20, Rafael Leão ha segnato cinque gol da subentrato in campionato, più di ogni altro giocatore del Milan (segue Ante Rebic a quattro).

12.06 La prossima sarà la 150^ presenza in Serie A con il Genoa per Goran Pandev: dal suo esordio con il club nell’agosto 2015, è il giocatore con più presenze con la maglia rossoblù in campionato (segue Mattia Perin a 125).

12.03 La sfida sarà diretta dall’arbitro Calvarese della sezione di Teramo.

11.59 Il Genoa cerca un successo per aumentare il distacco dalla zona retrocessione.

11.56 L’obiettivo del Milan, secondo in classifica, è consolidare il piazzamento Champions e tenere ancora aperta la lotta scudetto.

11.53 Il Genoa arriva dalla sconfitta per 3-1 in casa della Juventus.

11.50 Il Milan è reduce dalla vittoria a Parma per 3-1.

11.47 Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Destro, Scamacca. All. Ballardini

11.45 Benvenuti alla diretta live di Milan-Genoa, partita della Serie A Tim 2020/2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Genoa match della Serie A Tim 2020/21, rossoneri che puntano alla vittoria per mantenere la seconda posizione.

Nel Milan ballottaggio a destra in difesa tra Kalulu e Dalot con il secondo favorito, confermata la coppia centrale Kjaer–Tomori, ancora panchina per Romagnoli, regista Bennacer con Kessié accanto. Sulla trequarti Rebic agirà sulla sinistra, con Rafael Leao centravanti in luogo dello squalificato Ibrahimovic: panchina per Mandzukic. Saelemaekers e Calhanoglu titolari nella trequarti offensiva.

Molte novità nel Genoa causa diffidati: l’ex Zapata, Biraschi, Melegoni e Behrami partiranno probabilmente dal primo minuto, in attacco Shomurodov si gioca un posto con Destro e Pjaca che però insidiano anche Scamacca. Strootman e Czyborra titolari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milan-Genoa match della Serie A Tim 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

