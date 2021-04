LIVE Manchester United-Roma 6-2, Europa League in DIRETTA: i Red Devils dilagano in casa ipotecando la finale. Decisivi Bruno Fernandes e Cavani. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LE PAGELLE DEL MATCH

Manchester United (4-2-3-1): De Gea 6; Wan-Bissaka 6, Lindelof 5, Maguire 6, Shaw 6; McTominay 6, Fred 6,5 (dall’83’ Matic sv); Rashford 6 (dal 77′ Greenwood 7), Bruno Fernandes 7,5 (dall’89 Mata sv), Pogba 7; Cavani 8. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer 8

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6 (dal 28′ Mirante 5); Ibanez 5, Cristante 6, Smalling 5,5; Karsdorp 6, Diawara 5, Veretout sv (dal 5′ Villar 4,5), Spinazzola 7 (dal 37′ Bruno Peres 4,5); Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Allenatore: Paulo Fonseca 5,5

Al ritorno la Roma dovrà cercare un’impresa assoluta cercando di superare lo United vincendo con 4 gol di scarto.

90’+2 FINISCE QUI: Manchester United-Roma 6-2.

90′ Saranno 2 i minuti di recupero.

89′ Esce uno straordinario Bruno Fernandes: lo rileva Mata.

86′ GREENWOOD! MANCHESTER UNITED 6-2 ROMA: appena subentrato a Rashford, l’attaccante esterno riceve sulla destra e con un preciso diagonale infila un Mirante che non ha potuto fare nulla.

83′ Altro cambio in casa United: esce Fred entra Matic.

81′ Tiro di Mkhitaryan da fuori: palla che termina a lato della porta di De Gea.

80′ Dieci minuti al termine del match.

77′ Entra Greenwood intanto, primo cambio del match: esce Rashford.

75′ POGBA! MANCHESTER UNITED-ROMA 5-2: zuccata vincente del francese che chiude la partita e indirizza fortemente la qualificazione.

74′ Attacca ancora lo United, senza sosta. I padroni di casa provano a chiuderla.

71′ BRUNO FERNADES DAL DISCHETTO NON SBAGLIA: MANCHESTER UNITED-ROMA 4-2. Il portoghese fa doppietta, come Cavani, spiazzando Mirante.

69′ RIGORE PER LO UNITED! L’arbitro non ha dubbi nel decretare il penalty a favore degli inglesi. Consulto col VAR: penalty – molto dubbio – confermato.

68′ Sinistro di Shaw da fuori: Mirante questa volta ci mette i pugni respingendo in maniera sicura.

66′ Reazione della Roma. Mkhitaryan crossa dalla sinistra per Dzeko che indirizza verso la porta di De Gea: il portiere spagnolo è attento in presa.

64′ ANCORA CAVANI! MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2: azione perimetrale degli inglesi che trovano lo spazio per il tiro con Wan-Bissaka. Mirante va giù senza riuscire a trovare una netta respinta: Cavani si avventa sulla sfera confezionando il più comodo dei tap-in.

64′ Palla persa da Villar, riparte lo United.

63′ Maguire allontana. La Roma resta in attacco con Karsdorp.

62′ Mkhitaryan va via a sinistra: Lindelof lo chiude in corner.

61′ Ammonito Smalling intanto per un’entrata in ritardo e da dietro su Bruno Fernandes.

60′ Tracciante splendido di Karsdorp per Pellegrini: il capitano non se la sente di tirare, ma sbaglia a mettere la palla in mezzo per un Dzeko marcatissimo. Il bosniaco cerca la sponda per Smalling: l’inglese impatta spedendo alto.

59′ Karsdorp con un cross tesissimo: McTominay rischia l’autorete salvandosi in angolo.

57′ Altra azione avvolgente del Manchester: Ibanez e Smalling salvano, con il secondo che si prende anche una preziosa punizione.

55′ Pellegrini allontana.

55′ Assedio United: Ibanez mette in angolo salvando sulla Trivela di Bruno Fernandes

53′ Discesa di Shaw sulla sinistra che infila Karsdorp mettendo un tracciante arretrato per Cavani: il centravanti sudamericano, da buona posizione, spedisce alle stelle.

51′ Ora ad essere ammonito è lo stesso Pogba che impatta male in un contrasto su un Mirante in uscita.

50′ Si riparte: c’è da registrare l’ammonizione subita da Villar per un fallo su Pogba.

48′ CAVANI! MANCHESTER UNITED-ROMA 2-2: ripartenza vincente degli inglesi che sempre sull’asse Bruno Fernandes-Cavani, questa volta con “Il Matador” nei panni del finalizzatore, siglano un’altra rete; questa è quella del pari. Conclusione potentissima dell’ex Napoli, che non lascia scampo a Mirante.

47′ De Gea nel rinviare colpisce in pieno Dzeko, per poco il portiere del Manchester United non combina la frittata. Se la cava con una rimessa dal fondo a suo favore.

46′ COMINCIA LA RIPRESA! E’ LO UNITED A MUOVERE IL PRIMO PALLONE DEL SECONDO TEMPO.

Ancora qualche secondo e si va.

TORNIAMO IN CRONACA PER LA RIPRESA.

In un primo tempo a dir poco convulso, la Roma è in vantaggio. I capitolini hanno ribaltato il risultato, dopo aver subito il gol di Bruno Fernandes, grazie alle reti di Pellegrini (su rigore) e Dzeko. A preoccupare i giallorossi però è il capitolo sostituzioni e infortuni: a causa dei problemi fisici di Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, Fonseca è stato costretto a sprecare tre cambi e tre differenti slot esaurendo le sue possibilità di cambi anche nella ripresa.

45’+5′ SI VA AL RIPOSO! Manchester United-Roma 1-2.

45+5′ MIRACOLI DI MIRANTE E SMALLING! Ibanez con un passaggio in orizzontale, nella zona della difesa, regala palla a Cavani che si invola verso la porta giallorossa, dove però trova la strada sbarrata prima dall’estremo difensore giallorosso e poi dal centrale.

45’+4 Manca un minuto al termine del primo tempo. Per il momento non vi sono azioni significative da registrare.

45’+2 Cristante taglia fuori Shaw dal riferimento di un compagno conquistando un’altra rimessa dal fondo.

45′ Saranno 5 i minuti di recupero.

44′ Un minuto alla fine di un convulso primo tempo. Si attende di conoscere l’entità del recupero.

42′ Cristante: giganteggia in difesa strappando la palla agli avversari e andando a prendersi con astuzia una preziosa rimessa dal fondo.

40′ E’ ripresa un’altra volta la partita, con la Roma che cerca di risistemarsi metabolizzando anche questo cambio.

38′ Questo avvicendamento, il terzo del match, sancisce la fine delle possibilità di sostituzioni nel match per la Roma di Paulo Fonseca; i giallorossi infatti hanno già utilizzato tutti e tre gli slot disponibili.

37′ Roma sfortunatissima. Altro cambio per un problema fisico. A farne le spese, dopo Veretout e Pau Lopez, è Spinazzola che è costretto ad abbondare il campo: a rilevarlo è Bruno Peres.

35′ Reazione dello United: cross per Pogba, salva tutto di testa un attentissimo Chris Smalling.

34′ DZEEEEEEEEEEEEEKO! L’URLO DELLA LUPA: UNITED-ROMA 1-2. Splendida sgroppata di Spinazzola alimentata dal duo Mkhitaryan-Pellegrini, con il capitano che serve il centravanti bosniaco, bravo a farsi trovare pronto a spingere in porta la palla per il vantaggio giallorosso.

32′ Cristante di testa…allontana.

32′ Spunto di Pogba sul lato corto dell’area di rigore, zona di sinistra: Smalling lo stende, l’arbitro fischia una punizione che è praticamente un corner corto per i Red Devils.

31′ Dzeko subisce fallo da Maguire in mezzo al campo. Punizione per i giallorossi.

30′ Scocca la mezz’ora.

29′ Discesa illuminante di Spinazzola che taglia il campo in due servendo Karsdorp. Arriva il cross dell’olandese ma Maguire è pronto ad allontanare.

28′ I sanitari visitano Pau Lopez, che però è costretto a uscire: entra Mirante, all’esordio in questa edizione dell’Europa League.

25′ Dopo una bella parata su un tiro piazzato e a giro di Pogba, Pau Lopez è a terra sofferente per un dolore alla spalla. Si scalda Mirante

24′ Serpentina di Rashford che converge da destra verso il centro, palla per l’onnipresente Bruno Fernandes, che calcia: palla fuori.

23′ Destro di Bruno Fernandes: alto.

22′ Ibanez frana addosso a Rashford: punizione sui 25m per lo United.

20′ Wan-Bissaka commette fallo di mano. La Roma può ripartire dalla sua trequarti con Spinazzola.

17′ La partita si gioca su ritmi alti. I due gol hanno sicuramente rotto la tensione.

14′ PEEEELLEGRINI! UNITED-ROMA 1-1: sceglie di incrociare dal dischetto, in modo vincente, il capitano giallorosso che firma un pari pesantissimo. De Gea è battuto.

13′ RIGORE PER LA ROMA! Capovolgimento a favore dei giallorossi che arrivano sul fondo con Karsdorp, il quale va a crossare in scivolata. Pogba, per impedire al pallone di passare, si butta in scivolata scomponendosi notevolmente rimpallando il pallone con la mano. L’arbitro, dopo un consulto col guardalinee, indica il dischetto.

11′ Continua ad attaccare lo United: ora arriva un corner per gli uomini di Solskjær. Palla allontanata da Cristante, che alleggerisce.

9′ BRUNO FERNANDES: UNITED 1-0 ROMA! Imbeccata vincente del duo Pogba-Cavani, con l’uruguaiano che pesca il portoghese solo davanti a Pau Lopez. Pallonetto vincente del trequartista che supera il portiere giallorosso portando in vantaggio i suoi.

9′ Pellegrini rimpalla Shaw, che aveva tentato di far partire un cross dal settore di sinistra.

7′ La ripartita sembra essere ripartita dopo un attimo di nuovo adattamento alla mossa (obbligata) dei giallorossi.

5′ E C’E IL CAMBIO! Esce Veretout: entra Villar. Il francese deve abbandonare la sfida.

4′ Attenzione! Jordan Veretout potrebbe abbandonare il campo per un problema muscolare: al suo posto è subito pronto a entrare Villar.

3′ Fase di studio fra le due squadre.

SI PARTE! E’ LA ROMA A BATTERE IL CALCIO D’INIZIO.

20.57 Sorteggio, inno dell’Europa League. Sempre più vicini al via del match.

20.55 Sale la tensione: siamo a un passo dall’inizio del match.

20.50 Iniziano le procedure di accesso al terreno di gioco per le formazioni.

20.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnici dai rispettivi allenatori.

20.40 Venti minuti all’inizio di un match attesissimo.

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.30 Buonasera e benvenuti alla Diretta LIVE di Manchester United-Roma, le semifinali di Europa League offrono agli appassionati il loro primo atto, dal leggendario Old Trafford.

20.10 Ecco quindi le formazioni ufficiali del match

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

20.02 I Red Devils rispondono con Cavani e Rashford davanti, Bruno Fernandes in supporto:

20.00 È il momento delle lineup della Roma

Poche sorprese in casa Roma con Dzeko al centro dell’attacco e difesa a tre con Cristante, Smalling ed Ibanez.

19.57 Tutto pronto, o quasi ad Old Trafford, con le squadre che a breve inizieranno il riscaldamento pre partita.

19.55 Buonasera e benvenuti: tra poco più di un’ora andrà in scena la tanto attesa semifinale di andata di Europa League tra Manchester United e Roma.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester United-Roma, semifinale d’andata dell’Europa League 2020/21: i giallorossi sfidano i Red Devils nel primo atto di questo duello che vale un posto nella finalissima di Danzica.

La squadra di Fonseca fa visita a quella di Ole Gunnar Solskjær, in una sfida che vede partire gli inglesi leggermente favoriti, ma che potrebbe riservare ai capitolini soddisfazioni qualora dovessero trovare il modo di bucare la retroguardia britannica.

Visto il talento offensivo di entrambe le formazioni, è ipotizzabile che le difese vengano messe sotto pressione ed allora sarà a centrocampo – nel cuore del gioco – dove la battaglia potrebbe svilupparsi e decidersi.

Come sempre in questi casi, la parola andrà al campo: unico giudice supremo. Un “mare” di scontri individuali “indiretti” infiammeranno i 90 minuti: Dzeko contro Rashford, Pellegrini contro Pogba, Mkhitaryan contro Bruno Fernandes e Smalling (il grande ex) contro Maguire.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Manchester United-Roma, match d’andata delle semifinali dell’Europa League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

