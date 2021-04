LIVE Juventus-Napoli 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: pagelle e highlights. Cristiano Ronaldo e Dybala firmano le reti della vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.55 Pagelle:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 7.5; Danilo 7, De Ligt 7, Chiellini 5, Alex Sandro 6; Cuadrado 7 (69′ McKennie 6.5), Bentancur 6.5, Rabiot 6, Chiesa 7.5 (80′ Arthur 6); Morata 5 (69′ Dybala 7), Ronaldo 7. All. Pirlo 6.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrhamani 6, Koulibaly 6, Hysaj 5 (76′ Mario Rui 6); Fabian Ruiz 6 (89′ Petagna s.v.), Demme 5 (54′ Osimhen 6.5); Lozano 5 (54′ Politano 6), Zielinski 6.5, Insigne 7; Mertens 5 (76′ Elmas 6). All. Gattuso 6.

20.50 Partita combattuta che viene vinta dalla Juventus grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Dybala (di ritorno dalla multa e dall’infortunio al ginocchio), Napoli che ci prova ma pecca di precisione ed incisività.

94′ Finisce la partita, Juventus-Napoli 2-1.

92′ Fuori Fabian Ruiz e dentro Petagna nel Napoli.

90′ Gooooooooooool, Insigneeeeeeeeeeeee, rigore perfetto che spiazza Buffon, Juventus-Napoli 2-1.

88′ Rigore per il Napoli, Chiellini colpisce con il ginocchio Osimhen.

86′ Napoli che prova l’assedio finale.

84′ Rrhamani prende un giallo per un fallo su Dybala.

82′ Rabiot si allarga come esterno sinistro.

80′ Fuori Chiesa e dentro Arthur nella Juventus.

78′ Dentro Mario Rui ed Elmas, fuori Hysaj e Mertens nel Napoli.

76′ Ronaldo per Dybala, ma il portoghese sbaglia il tocco.

74′ Goooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Bentancur per Dybala che da fermo con il sinistro mette in rete sul secondo palo, Juventus-Napoli 2-0.

72′ Fabian Ruiz da fuori chiama all’intervento Buffon.

70′ Napoli che prova il massimo sforzo per arrivare al pareggio.

68′ Dentro McKennie e Dybala, fuori Morata e Cuadrado nella Juventus.

66′ Cuadrado prova a mettere in mezzo, pallone fuori.

64′ Si preparano cambi per la Juventus.

62′ Possesso palla prolungato per la Juventus.

60′ Insigne supera De Ligt e va al tiro, respinge Buffon.

58′ Tiro di Osimhen che viene rimpallato da Alex Sandro.

56′ Fuori Demme e Lozano, per Osimhen e Politano nel Napoli.

54′ Morata per Cuadrado che spara a lato da ottima posizione.

52′ Si cominciano a preparare i primi cambi.

50′ Cuadrado per Chiesa che di testa non trova la porta.

48′ Di Lorenzo prova il tiro, Buffon respinge con i pugni!

46′ Inizia la ripresa!

19.40 Partita spettacolare che inizia con Ronaldo che di testa non trova al porta da pochi passi e Zielinski che dal limite non trova la rete tutto solo, Chiesa arma l’azione che porta alla rete di Cristiano Ronaldo ma spreca poi il raddoppio.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Fine del primo tempo, Juventus-Napoli 1-0.

43′ Non dovrebbe esserci recupero.

41′ Chiesa al volo di piatto non trova la porta da ottima posizione.

39′ Insigne da fuori spaventa Buffon con un tiro a giro.

37′ Di Lorenzo prova a mettere in mezzo, spazza De Ligt.

35′ Cuadrado salta due uomini e va al tiro, para Meret.

33′ Falciato Chiesa dentro l’area di rigore dopo uno scarico in area, per l’arbitro non è rigore.

31′ Napoli che non riesce ad attaccare sulla sinistra, prova per via centrale.

29′ Fascia destra che funziona della Juventus, mentre a sinistra arrivano meno palloni.

27′ Morata cerca Ronaldo ma sbaglia il passaggio.

25′ Possesso palla prolungato per il Napoli.

23′ Giallo per Koulibaly per un fallo su Bentancur.

21′ Napoli che prova ad alzare il baricentro.

19′ Fabian Ruiz da fuori area ci prova con il destro, pallone fuori.

17′ Gooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldoooooooooooooooo, Chiesa supera due uomini sulla destra e mette in mezzo per Cristiano Ronaldo che non sbaglia, Juventus-Napoli 1-0.

15′ Insigne mette in mezzo per Mertens, Alex Sandro in scivolata evita la rete.

13′ Rabiot di testa non trova la porta.

11′ Chiesa ci prova al volo, Koulibaly con il corpo devia il pallone.

9′ Partita che inizia subito a ritmi alti, ma con molti errori tecnici.

7′ Morata prova a mettere in mezzo da ottima posizione ma viene fermato da un centrale del Napoli.

5′ Zielinski dal dischetto del rigore calcia altissimo, subito le due squadre vicine alla rete.

3′ Danilo dalla destra arriva sul fondo e crossa, Ronaldo di testa non trova la porta da posizione favorevole.

1′ Inizia la partita!

18.43 Entrano in campo le squadre tra poco si parte!

18.39 Dopo la butta prestazione di Szczesny, Pirlo decide di lanciare titolare Buffon.

18.36 Mancano 10 minuti all’inizio del match.

18.33 Il Napoli ha vinto entrambe le ultime due gare di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i bianconeri risale al 2011, con Walter Mazzarri in panchina.

18.30 Dalla prima stagione (2011/12) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, nessuna squadra ha ottenuto più successi del Napoli contro i bianconeri in Serie A (cinque, come la Roma).

18.27 La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A; l’unica sconfitta dei bianconeri nel parziale è arrivata ad aprile 2018: 0-1 firmato dal colpo di testa di Kalidou Koulibaly nei minuti di recupero.

18.24 Dopo una serie di sette successi interni consecutivi, la Juventus ha perso la gara casalinga più recente in Serie A: 0-1 contro il Benevento. I bianconeri non hanno mai perso due partite di fila tra le mura domestiche all’Allianz Stadium nella competizione (l’ultima volta è successo nel marzo 2011, con Luigi Delneri in panchina).

18.21 Con un successo il Napoli – attualmente a otto successi esterni in questo campionato – può superare il numero di vittorie ottenute in tutta la scorsa stagione fuori casa in Serie A.

18.18 Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di Serie A: gli azzurri non hanno mai ottentuto cinque successi di fila nel campionato in corso.

18.15 Gennaro Gattuso ha vinto due delle cinque sfide di Serie A da allenatore contro la Juventus (3 sconfitte) – entrambe quelle sulla panchina degli azzurri: tra i tecnici attualmente nella competizione è quello con la percentuale più alta di successi contro i bianconeri (40%).

18.12 Dopo non aver realizzato alcun gol nelle prime quattro sfide contro il Napoli in carriera tra Real Madrid e Juventus in tutte le competizioni, Cristiano Ronaldo ha segnato tre reti negli ultimi cinque match contro gli azzurri.

18.09 Federico Chiesa della Juventus ha segnato 12 gol con la Juventus in tutte le competizioni, 10 di questi sono arrivati dall’inizio del 2021: nel nuovo anno solare, si tratta dell’unico giocatore italiano attualmente in Serie A in doppia cifra di reti considerando tutte le competizioni.

18.06 Lorenzo Insigne ha messo a segno tre gol in Serie A contro la Juventus: negli anni 2000 solo Marek Hamsik ha fatto meglio con la maglia del Napoli (sei – a quota tre anche José Callejón ed Edinson Cavani).

18.03 Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Napoli match di recupero della Serie A Tim 2020/2021.

Juventus-Napoli match della Serie A Tim 2020/21, partita di recupero che vale la zona Champions League.

Bianconeri privi di Bernardeschi e Bonucci (positivi al Coronavirus) ma con i rientranti McKennie, Dybala e Arthur, esclusi dal derby dopo la delicata vicenda della cena a casa dello statunitense che li ha visti coinvolti tutti e tre, rientra anche Demiral guarito dal Covid. Mediana con la coppia Bentancur–Arthur, intoccabile Chiesa a sinistra, così come Ronaldo in coppia con Morata davanti, anche se Dybala scalpita per giocare titolare al posto dello spento spagnolo. Cuadrado può agire da esterno di centrocampo a destra: in tal caso, Danilo terzino destro con Alex Sandro a sinistra. Kulusevski dovrebbe partire dalla panchina.

Tra i partenopei si va verso il rientro tra i titolari di Zielinski sulla trequarti, alle spalle di Mertens che è leggermente favorito su Osimhen. Lozano più di Politano a destra, Insigne sulla corsia mancina in attacco. In mediana rientra Demme, ormai completamente recuperato, accanto a Fabian Ruiz sicuro titolare. Dietro torna al suo posto Koulibaly dopo il turno di squalifica, a fargli spazio sarà Maksimovic non al massimo, con uno tra Manolas o Rrahmani. Ospina si riprende i pali.

Calcio d'inizio alle ore 18:45.

