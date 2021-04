LIVE Fognini-Krajinovic, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: ottavo di finale molto incerto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FOGNINI-KRAJINOVIC: IL PROGRAMMA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo di singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Un match che si preannuncia estremamente complicato per l’azzurro, unico nostro alfiere ancora in corsa. Il serbo è un giocatore solido e difficile da affrontare, capace non solo di far male con le sue soluzioni ma anche di spingere all’errore l’avversario.

Il ligure è apparso in buona condizione nelle prime due partite della manifestazione nelle quali si è sbarazzato abbastanza agevolmente di Miomir Kecmanović e Jordan Thompson. Una risposta di carattere a tutti i detrattori che ipotizzavano che per l’azzurro riconfermarsi a buon livello fosse missione quasi impossibile. Di certo un successo nella partita di oggi trasformerebbe la valutazione di questo torneo in molto positiva, in attesa dei quarti. Fognini per avere la meglio sul serbo dovrà necessariamente mettere in campo il meglio del proprio repertorio, cercando di rimanere concentrato per tutto l’arco della partita.

Dall’altro lato, però, bisogna ricordare che quello di oggi sarà un match probante per Krajinovic. Il numero 37 del mondo ha superato Nikoloz Basilashvili e Juan Londero nei primi due turno ma dovrà salire di colpi per giocarsela contro l’azzurro. Il tennista di Arma di Taggia non ha mai vinto contro il serbo nei due precedenti e ci si augura che questa possa essere l’attesa prima volta.

Il match è in programma come terza partita giornaliera alle ore 11.00 sul Campo dei Principi di Monaco al Monte Carlo Country Club.

