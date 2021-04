Fabio Fognini, quarti Masters 1000 Montecarlo: prossimo avversario, precedenti, programma, orario, tv

Fabio Fognini si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo brillantemente il serbo Filip Krajinovic in due set. Successo schiacciante per il ligure, che si è imposto per 6-2, 7-6(1) sulla terra rossa del Principato, dove due anni fa riuscì a conquistare il trofeo. Il detentore del titolo prosegue la propria cavalcata: in Riviera non ha ancora perso un set e sogna in grande, dopo aver raggiunto i quarti di finale per la terrza volta in carriera in questa kermesse.

L’attuale numero 18 al mondo è ora atteso da una sfida molto ostica: al prossimo turno, infatti, se la dovrà vedere contro il vincente della contesa tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Fabio Fognini dovrà continuare a esprimere il suo miglior tennis se vorrà raggiungere la semifinale, dove potrebbe incrociare Rafael Nadal (atteso dal quarto di finale contro il vincente di Rublev-Bautista).

Fabio Fognini ha una vera e propria bestia nera in Pablo Carreno Busta, visto che l’iberico si è imposto ben 7 volte in 8 precedenti. L’ultimo scontro diretto, però, ha sorriso al nostro portacolori che si impose nella semifinale della ATP Cup per 6-2, 1-6, 6-4 poco più di due mesi fa. Curiosamente c’è anche un precedente a Montecarlo: primo turno del 2017, vinse PBC per 7-6(0), 6-7(4), 6-3. Anche contro Casper Ruud i precedenti non sono dei migliori: 2-0 in favore dello scandinavo. L’ultimo risale agli ottavi di finale di Amburgo nel 2020, con un doppio 6-3 in favore del norvegese.

Il 33enne tornerà in campo venerdì 16 aprile per disputare il proprio quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratterà del terzo match di giornata dopo Tsitsipas-Davidovich Fokina ed Evans-Goffin. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della partita di Fabio Fognini.

FABIO FOGNINI, POSSIBILE AVVERSARIO QUARTO DI FINALE:

Contro il vincente della contesa tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.

FABIO FOGNINI, PRECEDENTI CON CARRENO-BUSTA E RUUD

1 vittoria, 7 sconfitte contro Carreno-Busta. L’ultimo scontro diretto è il successo nella semifinale di ATP Cup 2021.

0 vittorie, 2 sconfitte contro Ruud. L’ultimo scontro diretto è la sconfitta agli ottavi di finale dell’ATP di Amburgo 2020.

FABIO FOGNINI, QUARTI DI FINALE MONTECARLO: PROGRAMMA E ORARIO

VENERDÌ 16 APRILE:

14.30 circa Fabio Fognini vs Pablo Carreno-Busta/Casper Ruud

Terzo match di giornata, a partire dalle ore 11.00, dopo Tsitsipas-Davidovich Fokina ed Evans-Goffin.

FABIO FOGNINI, COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e/o Sky Sport Arena (canale 204).

Diretta streaming su Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse