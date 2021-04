CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.55 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della sfida tra Fognini e Krajinovic e buon proseguimento di giornata.

16.53 Vittoria meritata ben oltre il 6-2 7-6 per Fabio Fognini che ha dominato per larghi tratti la sfida contro Filip Krajinovic. Il ligure affronterà il vincente della sfida tra Casper Ruud e Pablo Carreno Busta.

7-6 Fognini chiude dominando il tie-break. Favoloso l’azzurro!!!!!!

6-1 Fantastico Fognini a dominare col rovescio, ben cinque match point per l’azzurro.

5-1 Fognini domina lo scambio col dritto e costringe Krajinovic a inseguire, nel tentativo di recuperare sul lungolinea dell’azzurro, il serbo rischia anche di cadere. Fabio a 2 punti dal match e dai quarti di finale.

4-1 Regalo col dritto di Krajinovic. Fognini è stato bravissimo a difendersi.

3-1 Dritto potente di Fognini a incrociare che costringe Krajinovic a uno spostamento laterale, il tentativo di lungolinea del serbo si spegne in rete.

2-1 Regalo di Krajinovic che spedisce fuori il rovescio sulla seconda dell’azzurro.

1-1 Profondo Fognini, Krajinovic è lento nello spostamento e sbaglia completamente il dritto.

0-1 Krajinovic sfrutta il servizio per portarsi avanti.

6-6. Il secondo set si deciderà al tie-break.

40-30 Gran dritto ad incrociare di Fognini che costringe all’errore Krajinovic.

30-30 Servizio vincente dell’azzurro.

15-30 Prima vincente di Fognini.

0-30 Bruttissimo dritto in arretramento di Fognini, causato anche da un cattivo rimbalzo. Attenzione al serbo a due punti dal set.

0-15 Profonda la risposta di Krajinovic, Fognini sbaglia il rovescio.

6-5 Krajinovic. Il serbo si assicura il tie-break.

40-15 Bravo Krajinovic che finta fino all’ultimo e poi piazza il drop shot vincente.

30-15 Peccato! Fognini trova un buon passante, Krajinovic devia in qualche modo e sul secondo colpo il serbo riesce a mettere la racchetta e porta a casa un punto determinante.

15-15 Buon dritto a incrociare di Fognini sul quale l’avversario trova una risposta potente e inattesa che sorprende l’azzurro.

0-15 Bruttissimo errore col rovescio da fondo campo di Krajinovic.

5-5. Completata la rimonta da Fognini! Bravo l’azzurro a rientrare in gara.

40-30 Ancora una risposta vincente di Krajinovic sulla seconda dell’azzurro.

40-15 Profondissima risposta di Krajinovic sulla seconda di Fognini, l’azzurro sbaglia il colpo.

40-0 Primo ace di Fognini e tre possibilità per il 5-5.

30-0 Servizio al centro vincente di Fognini.

15-0 Servizio a uscire e dritto devastante di Fognini.

5-4 BREAAAAAK FOGNINIIIIIII!!!!! Bravissimo l’azzurro che proprio nel momento chiave si riporta sotto.

30-40 Krajinovic annulla la prima col servizio.

15-40 Fantastico Fognini che domina dall’inizio alla fine lo scambio col rovescio, Krajinovic sbaglia il rovescio in questo caso. Due palle break per l’azzurro.

15-30 Scambio durissimo con entrambi che hanno giocato a tutto braccio, alla fine il serbo ha sbagliato il dritto da fondo campo.

15-15 ROVESCIO LUNGOLINEA DA ANTOLOGIA DI FOGNINI!!!!!!

15-0 Prima incisiva di Krajinovic, la risposta di Fognini è lunga.

5-3 Krajinovic. Bravissimo Fognini a gestire un momento delicato!

40-30 Fognini lascia andare il rovescio da fondo campo e trova un gran punto.

30-30 Brutto brutto errore di Fognini che gestisce bene lo scambio ma poi forza il rovescio che termina direttamente out. Il serbo a due punti dal set.

30-15 Non tiene lo scambio sulla diagonale di rovescio Krajinovic.

15-15 Dolcissimo drop shot di Fognini che castiga l’avversario lontanissimo dalla riga di fondo campo.

0-15 Regalo di Fognini che gioca un buon passante con Krajinovic che in qualche modo devia la palla ma l’azzurro a campo aperto spedisce in rete.

5-2 Krajinovic. Il serbo a un passo dal secondo set.

A-40 Bravissimo Krajinovic che trova un dritto lungolinea in contropiede che costringe all’errore l’azzurro. Palla del 5-2 per il serbo.

40-40 Ma che meraviglia Fognini! Un rovescio dal centro del campo all’incrocio delle righe.

40-30 Bravissimo Fognini che trova prima un rovescio profondissimo e poi chiude con un tracciante di dritto formidabile.

40-15 Fognini cade nel tentativo di recupero, Krajinovic appoggia a campo sguarnito. Speriamo Fabio non si sia fatto nulla.

30-15 Bravo Krajinovic ad aprirsi il campo e a chiudere con una volée comodissima.

15-15 MERAVIGLIOSOOOOO FOGNINIIIII!!!!!!!! Passante in allungo e incrociare che annichilisce Krajinovic.

15-0 Completamente fuori giri il dritto da fondo campo di Fognini.

4-2 Krajinovic. Game rapidissimo risolto al servizio dall’azzurro.

40-0 Prima che non lascia scampo al serbo.

30-0 Ancora servizio vincente per l’azzurro.

15-0 Prima al centro vincente di Fognini.

4-1 Krajinovic. Il serbo ha servito benissimo in questo game.

40-0 Prima vincente del serbo.

30-0 Fognini prova il dritto in contropiede che finisce in corridoio.

15-0 Ace del serbo, il primo del match.

3-1 Krajinovic. Bravo l’azzurro a rimanere in scia.

40-30 Krajinovic ha provato un giocata impossibile col rovescio da fondo campo e infatti sbaglia.

30-30 Risposta profondissima di Krajinovic sulla quale Fognini prova ad appoggiarsi col rovescio ma sbaglia.

30-15 Doppio fallo di Fognini.

30-0 Due accelerazioni di dritto e drop shot vincente da fondo campo dell’azzurro!

15-0 Servizio e drop shot vincente di Fognini!

3-0 Krajinovic. Peccato! Occasione sprecata per l’azzurro.

A-40 Fognini prova a mettere in crisi l’avversario col dritto ma sbaglia.

40-40 Ancora sfortuna per Fognini che vede il suo dritto deviato dal nastro, la palla termina out.

40-A Gran passante di Fognini!!!!!! Quarta palla break per l’azzurro.

40-40 Bravo il serbo a salvarsi con servizio e smash.

40-A In corridoio il rovescio lungolinea di Krajinovic. Ancora palla break.

40-40 Sfortunato Fognini, la palla rimbalza male e lo inganna, il suo rovescio direttamente in rete.

40-A Seconda possibilità di contro-break per l’azzurro grazie a un rovescio out di Krajinovic.

40-40 Peccato!!!!!! L’azzurro forza la risposta sulla seconda di Krajinovic ma sbaglia.

30-40 Buon servizio di Krajinovic che poi tira un dritto orrendo direttamente in corridoio. Palla break per Fognini.

30-30 Spinge bene Krajinovic col dritto ad incrociare, il back di Fognini finisce un pizzico lungo.

15-30 Palla corta sbagliata di Krajinovic ma Fognini recupera bene e sulla seguente risposta del serbo trova un comodo dritto. Bravo Fabio!

15-15 Spettacolare rovescio lungolinea vincente di Fognini sulla seconda del serbo.

15-0 Ancora un rovescio lungolinea potentissimo di Krajinovic.

2-0 Break Krajinovic! Un po’ troppo falloso in questa fase Fognini.

15-40 Servizio e dritto in corridoio di Fognini. Due palle break per Krajinovic.

15-30 Gran rovescio lungolinea di Krajinovic che esce dalla diagonale con in colpo formidabile.

15-15 Devastante accelerazione di dritto di Fognini sulla quale Krajinovic prova a difendersi ma sbaglia.

0-15 Il serbo trova la giusta profondità col dritto, il recupero di Fognini finisce in corridoio.

1-0 Krajinovic. Come nel primo set parte avanti il serbo.

40-15 Fognini si apre bene lo spazio ma il suo dritto lungolinea viene bloccata dal nastro.

30-15 Prima vincente del serbo.

15-15 Krajinovic colpisce il rovescio in precario equilibrio e sbaglia anche abbastanza nettamente.

15-0 Parte bene il serbo affidandosi al servizio e dritto.

INIZIA IL SECONDO SET, al servizio Krajinovic

6-2 FOGNINI! L’azzurro porta a casa in meno di mezz’ora il primo set.

A-40 Ancora un rovescio di controbalzo di elevatissima fattura che vale il terzo set point per Fognini.

40-40 Fognini non tiene il ritmo dello scambio sulla diagonale di dritto e spedisce il suo colpo in corridoio.

40-30 Krajinovic lascia andare il braccio e trova un gran dritto sul quale Fognini non può nulla.

40-15 Meraviglioso rovescio di controbalzo di Fognini. L’azzurro sta regalando spettacolo.

30-15 Dritto orrendo di Krajinovic che finisce a metà rete.

15-15 Krajinovic forza l’errore di rovescio di Fognini con un gran colpo da fondo campo.

15-0 Servizio e dritto devastante di Fognini.

5-2 Fognini. L’azzurro andrà a servire per il set.

40-30 Risposta devastante e vincente di Fognini sul servizio del serbo.

40-15 Peccato per Fognini! L’azzurro si apre bene il campo col dritto e sale a rete ma preferisce lasciare un passante estremamente complesso ma che beffardamente tocca la riga.

30-15 Ma che spettacolo Fognini! L’azzurro domina da fondo campo e col rovescio lungolinea inchioda l’avversario.

30-0 Fognini entra bene con i piedi in campo ma il suo dritto è troppo basso e si spegne in rete.

15-0 Prima vincente per Krajinovic.

5-1 Fognini. Il ligure sta letteralmente dominando il match, almeno sin qui.

40-15 Devastante Fognini col dritto dal centro del campo.

30-15 Fognini chiama a rete Krajinovic che prova una demi-volée sulla quale l’azzurro si fa trovare pronto e chiude in campo aperto.

15-15 Scambio sulla diagonale di rovescio che Krajinovic non riesce a tenere e finisce per commettere un errore.

0-15 Rovescio da fondo campo un pizzico lungo dell’azzurro.

4-1 BREAK FOGNINI!!!!!! L’azzurro allunga ancora.

15-40 Dritto devastate di Fognini da fondo campo, Krajinovic prova a recuperare ma il suo colpo finisce in rete. Due palle break per l’azzurro.

15-30 Bravissimo Fognini!!!! Passante in allungo che finisce tra i piedi di Krajinovic che sbaglia la demi-volée.

15-15 Regalo di Krajinovic che spedisce out l’inside-in.

15-0 L’azzurro forza il suo rovescio che esce di pochissimo.

3-1 Fognini! L’azzurro gestisce alla grande la situazione.

40-0 Direttamente in rete la risposta di Krajinovic sul servizio dell’azzurro.

30-0 Fantastico Fognini!!!!! Rovescio a incrociare molto profondo e demi-volée elegante ed efficace. Bravissimo l’azzurro.

15-0 Scambio lunghissimo controllato benissimo da Fognini che piazza il rovescio lungolinea sul quale tira direttamente in rete il rovescio Krajinovic.

2-1 BREAK FOGNINI!!!!!! Game praticamente perfetto dell’azzurro!!!

15-40 CHE SPETTACOLO FOGNINI!!!!!!! L’azzurro si apre il campo col dritto e sale a rete, Krajinovic gioca un passante da antologia ma il ligure trova una volée in allungo che bacia l’incrocio delle righe. Fantastico! Due break point per il tennista italiano.

15-30 Questa volta l’accelerazione col dritto a incrociare di Krajinovic è devastante.

0-30 Palla corta completamente errata di Krajinovic e l’azzurro gioca il dritto lungolinea vincente.

0-15 Profondo il rovescio di Fognini, il serbo è lento nel piegarsi e sbaglia il rovescio.

1-1. Game durato pochi secondi, il tempo dei quattro servizi.

40-0 Fognini si affida ancora al servizio al centro e porta a casa il punto.

30-0 Il serbo non riesce a rispondere sulla prima di Fognini.

15-0 Prima al centro vincente dell’azzurro.

1-0 Krajinovic. Primo game rapido in favore del serbo anche grazie alla collaborazione di Fognini.

40-15 L’azzurro sbaglia ancora da fondo campo. Due palle per l’1-0 in favore del serbo.

30-15 Meraviglioso Krajinovic che trova una demi-volée clamorosa sulla stop volley di Fognini.

15-15 Scambio molto lungo e intenso con Fognini che sbaglia il dritto lungolinea che si spegne in rete.

0-15 Subito un regalo col dritto di Krajinovic.

SI PARTE

15.22 Ci siamo quasi, i due tennisti stanno ultimando il riscaldamento.

15.19 Sarà Krajinovic a servire in apertura.

15.17 I giocatori sono appena entrati in campo, a breve inizieranno il riscaldamento.

15.12 A breve prenderà il via la sfida tra il nostro Fabio Fognini e Filip Krajinovic.

15.07 Goffin vince il tie-break ed elimina Zverev.

14.50: Si va al tie-break nel secondo set tra Goffin e Zverev: il tedesco è indietro di un set, vinto dal belga per 6-4.

14.15: David Goffin si è aggiudicato il primo set contro il tedesco Alexander Zverev 6-4 nel match che precede sul Court Des Princes il confronto tra Fognini e Krajinovic.

13.30: Terminato il match tra Davidovich Fokina e Pouille, con il successo dell’iberico per 6-2 7-6 (2). In corso ora la sfida tra Zverev e Goffin: 2-2 nel primo set.

12.47: Il confronto tra Fognini e Krajinovic sarà il terzo match sul Court Des Princes, preceduto dai seguenti incontri: Lucas Pouille vs Alejandro Davidovich Fokina; David Goffin-Alexander Zverev. Attualmente è in corso il match tra Pouille e Davidovich Fokina sullo score 6-2 per l’iberico nel primo set e di 6-5 per il transalpino (senza break) nel secondo.

12.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo di singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo di singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Un match che si preannuncia estremamente complicato per l’azzurro, unico nostro alfiere ancora in corsa. Il serbo è un giocatore solido e difficile da affrontare, capace non solo di far male con le sue soluzioni ma anche di spingere all’errore l’avversario.

Il ligure è apparso in buona condizione nelle prime due partite della manifestazione nelle quali si è sbarazzato abbastanza agevolmente di Miomir Kecmanović e Jordan Thompson. Una risposta di carattere a tutti i detrattori che ipotizzavano che per l’azzurro riconfermarsi a buon livello fosse missione quasi impossibile. Di certo un successo nella partita di oggi trasformerebbe la valutazione di questo torneo in molto positiva, in attesa dei quarti. Fognini per avere la meglio sul serbo dovrà necessariamente mettere in campo il meglio del proprio repertorio, cercando di rimanere concentrato per tutto l’arco della partita.

Dall’altro lato, però, bisogna ricordare che quello di oggi sarà un match probante per Krajinovic. Il numero 37 del mondo ha superato Nikoloz Basilashvili e Juan Londero nei primi due turno ma dovrà salire di colpi per giocarsela contro l’azzurro. Il tennista di Arma di Taggia non ha mai vinto contro il serbo nei due precedenti e ci si augura che questa possa essere l’attesa prima volta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terza partita giornaliera alle ore 11.00 sul Campo dei Principi di Monaco al Monte Carlo Country Club. Buon divertimento!

